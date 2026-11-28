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जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी का सदस्य मनोनीत होने पर अरविंद सिंह का वाराणसी के तरना, सरसौली और उदय प्रताप कॉलेज में स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं, क्षेत्रवासियों, शिक्षकों और छात्रों ने उन्हें बधाई दी।

जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी (ZRUCC) का सदस्य मनोनीत किए जाने पर अरविंद सिंह का उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में जगह-जगह स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। तरना वार्ड और सरसौली में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रवासियों ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया। वहीं, उदय प्रताप कॉलेज के प्रधानाचार्य, शिक्षकों और छात्रों ने भी उनका भव्य अभिनंदन किया। विज्ञापन

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तरना और सरसौली में हुआ स्वागत

तरना वार्ड में दीपक सिंह और विकास सिंह के नेतृत्व में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इसमें भाजपा कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने अरविंद सिंह को फूल-मालाएं पहनाकर बधाई दी। वहीं, सरसौली वार्ड में प्रदीप सोनकर, पहलवान, बबलू सोनकर (एमडी) और पूर्व पार्षद सुनील सोनकर की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया।

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