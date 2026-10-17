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वाराणसी: काठमांडू में मौसम खराब होने से बाबतपुर डायवर्ट हुई एयर इंडिया की फ्लाइट

Sat, 17 Oct 2026 11:20 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: किशन चौबे Updated Sat, 17 Oct 2026 11:20 PM IST
सार

नेपाल की राजधानी काठमांडू में खराब मौसम के कारण दिल्ली से जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-211 को वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया। शनिवार रात 9:05 बजे उतरे विमान में 154 यात्री और छह क्रू सदस्य सवार थे। ईंधन भरवाने के बाद विमान ने रात 9:44 बजे काठमांडू के लिए उड़ान भरी।

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Varanasi Air India flight diverted to Babatpur due to bad weather in Kathmandu
Mumbai Airport - फोटो : Mumbai Airport

विस्तार
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नेपाल की राजधानी काठमांडू में खराब मौसम के कारण दिल्ली से काठमांडू जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-211 को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, बाबतपुर पर डायवर्ट करना पड़ा। शनिवार रात 9:05 बजे विमान एयरपोर्ट पर उतरा। इसके बाद विमान को बे नंबर पांच पर खड़ा कर ईंधन भरवाया गया। आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने और मौसम की स्थिति अनुकूल होने के बाद विमान ने रात 9:44 बजे काठमांडू के लिए उड़ान भरी। इस दौरान विमान में 154 यात्री और छह क्रू सदस्य सवार थे।

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39 मिनट तक बाबतपुर एयरपोर्ट पर रुका विमान
जानकारी के अनुसार, एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-211 दिल्ली से यात्रियों को लेकर काठमांडू जा रही थी। काठमांडू में मौसम खराब होने के कारण विमान को अपने निर्धारित गंतव्य पर उतारने के बजाय वाराणसी डायवर्ट किया गया। शनिवार रात विमान बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरा। यहां उसे बे नंबर पांच पर खड़ा किया गया और ईंधन भरने की प्रक्रिया पूरी की गई।
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प्रक्रिया पूरी होने के बाद भरी उड़ान
विमान में 154 यात्रियों के अलावा छह क्रू सदस्य मौजूद थे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर ईंधन भरवाने समेत जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद विमान रात 9:44 बजे काठमांडू के लिए रवाना हो गया। इस तरह विमान करीब 39 मिनट तक वाराणसी एयरपोर्ट पर रुका रहा।

खराब मौसम के कारण बदला गया रूट
काठमांडू में मौसम खराब होने के कारण विमान के परिचालन में बदलाव किया गया। यात्रियों की सुरक्षा और उड़ान संचालन को ध्यान में रखते हुए विमान को वाराणसी में उतारा गया। यहां आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया।

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