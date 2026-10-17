वाराणसी: काठमांडू में मौसम खराब होने से बाबतपुर डायवर्ट हुई एयर इंडिया की फ्लाइट

नेपाल की राजधानी काठमांडू में खराब मौसम के कारण दिल्ली से काठमांडू जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-211 को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, बाबतपुर पर डायवर्ट करना पड़ा। शनिवार रात 9:05 बजे विमान एयरपोर्ट पर उतरा। इसके बाद विमान को बे नंबर पांच पर खड़ा कर ईंधन भरवाया गया। आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने और मौसम की स्थिति अनुकूल होने के बाद विमान ने रात 9:44 बजे काठमांडू के लिए उड़ान भरी। इस दौरान विमान में 154 यात्री और छह क्रू सदस्य सवार थे।

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