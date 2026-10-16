वाराणसी: मंडुवाडीह में 12 फीट ऊंची मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा होगी आकर्षण का केंद्र

सप्तमी से दशमी तक होंगे विशेष आयोजन

आदर्श स्पोर्टिंग क्लब की ओर से दुर्गा पूजा के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी तैयारी की गई है। पंडाल में प्रसाद वितरण के साथ भंडारे का आयोजन होगा। नवमी के दिन डांडिया कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें महिलाएं और युवतियां उत्साह के साथ हिस्सा ले सकेंगी। दशमी के दिन जागरण का आयोजन होगा। इसमें मां दुर्गा की महिमा का गुणगान किया जाएगा।



1986 से हो रही मां की आराधना

आदर्श स्पोर्टिंग क्लब की स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। स्थापना के बाद से ही क्लब की ओर से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। क्लब धार्मिक आयोजन के साथ सांस्कृतिक परंपराओं को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहा है।



आयोजन को सफल बनाने में लव गुप्ता, विशाल गुप्ता उर्फ विक्की, अभिषेक कान्हा, राजेंद्र सोनकर, मोनू पंडित, धीरज पटेल और सौरभ भारद्वाज सहित अन्य सदस्य जुटे हुए हैं।