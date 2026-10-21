यूपी बोर्ड: ऑनलाइन जंचेंगीं कॉपियां, पहले से तय होगी शिक्षकों की ड्यूटी; पिछली बार 15 दिन में आया था रिजल्ट

यूपी बोर्ड ने नामावली अपलोड करने की बढ़ाई तिथि, अब 22 अक्तूबर तक मौका

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए विद्यार्थियों की नामावली जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब विद्यालय 22 अक्तूबर तक विद्यार्थियों की फोटोयुक्त नामावली तैयार कर जमा कर सकेंगे। पहले 15 अक्तूबर अंतिम तिथि निर्धारित थी। समय सीमा बढ़ने से उन विद्यालयों को राहत मिलेगी, जो निर्धारित अवधि में नामावली तैयार कर जमा नहीं कर सके थे।



अपर सचिव भास्कर मिश्रा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के तहत कक्षा नौवीं, दसवीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की नामावली से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करनी हैं। विद्यालयों को नामावली जनरेट करने के बाद निर्धारित शुल्क पत्र की प्रति के साथ संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा करना होगा।



बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के लिहाज से नामावली का समय से जमा होना जरूरी है। विद्यार्थियों के नाम, विवरण और अन्य प्रविष्टियों में त्रुटि होने पर परीक्षा संबंधी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ऐसे में विद्यालयों को निर्धारित समय सीमा के भीतर नामावली और संबंधित अभिलेखों का मिलान कर जमा करने के निर्देश हैं।