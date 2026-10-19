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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Three-hour air show Over 20 aircraft conduct joint exercise restrictions and surveillance in place Namo Ghat

काशी में तीन घंटे का एयर शो: 21 को एक साथ 20 से ज्यादा विमान करेंगे अभ्यास, नमो घाट पर रहेगा प्रतिबंध; निगरानी

Mon, 19 Oct 2026 12:55 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Mon, 19 Oct 2026 12:55 PM IST
सार

वाराणसी में 21 अक्तूबर को एयर शो के अभ्यास में 20 से अधिक विमान एक साथ उड़ान भरेंगे। एयर शो सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे के बीच होगा। चंदौली के लोग डोमरी से रामनगर के बीच और वाराणसी के लोग गंगा घाटों से नजारा देख सकेंगे। नमो घाट पर दर्शकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।

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Three-hour air show Over 20 aircraft conduct joint exercise restrictions and surveillance in place Namo Ghat
वाराणसी में एयर शो की चल रही तैयारी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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काशी में मेगा एयर शो 22, 24 और 25 अक्तूबर को होगा। इसके लिए 21 अक्तूबर को नमो घाट से अस्सी घाट तक अभ्यास किया जाएगा। अभ्यास में 20 से अधिक विमान और हेलिकॉप्टरों के शामिल होने की संभावना है। एयर शो रोजाना सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे के बीच होगा।

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जिला प्रशासन के अनुसार नमो घाट पर होने वाला एयर शो वायुसेना के इतिहास और पराक्रम से काशी की जनता को परिचित कराएगा। इसमें 20 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान है। स्थानीय स्तर पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 
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वहीं, वायुसेना भी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है। काशी में पहली बार शहर के बीच गंगा के ऊपर इस तरह का एयर शो होगा। इसे लेकर हर स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था की जा रही हैं। एयर शो के लिए वायुसेना 21 अक्तूबर को अभ्यास करेगी। इसमें 20 से अधिक विमान और हेलिकॉप्टरों शामिल होंगे।

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गंगा घाटों से हटवाएं मलबा और अतिक्रमण
वाराणसी। भारतीय वायु सेना दिवस की 94वीं वर्षगांठ पर नमो घाट पर होने वाले भव्य एयर शो को लेकर नगर निगम प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। रविवार आयुक्त हिमांशु नागपाल ने तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने घाटों से मलबा हटवाने और सफाई पर जोर दिया। नगर आयुक्त ने राजघाट से लेकर सभी घाटों तक पैदल चलकर निरीक्षण किया और एक-एक व्यवस्था को बारीकी से परखा। 

5000 से अधिक कर्मियों की लगेगी ड्यूटी, विकास भवन में तीन दिन से बन रही सूची : एयर शो के दौरान गंगा के इस पार और उस पार, दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। इसे देखते हुए वाराणसी के अलावा गाजीपुर, जौनपुर और चंदौली के अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। अकेले वाराणसी में विभिन्न विभागों के 5000 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। शुक्रवार से रविवार तक विकास भवन में ड्यूटी की सूची तैयार होती रही। 

दिनभर भ्रमणशील रहे अधिकारी, नमो घाट पर तैयारियां अंतिम चरण में : एयर शो में शामिल होने वाले अतिथियों और भीड़ को देखते हुए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसे लेकर रविवार को दिनभर अधिकारी भ्रमणशील रहे। 

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