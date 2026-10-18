फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Three deaths in Varanasi Truck drags married woman 100 meters road blocked two young men lose lives

वाराणसी में तीन की मौत: ट्रक ने विवाहिता को 100 मीटर तक घसीटा, 3 घंटे चक्काजाम; दो युवकों ने गंवाई जान

Sun, 18 Oct 2026 01:38 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sun, 18 Oct 2026 01:38 PM IST
सार

वाराणसी में अलग-अलग हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई। एक हादसे में ट्रक ने बाइक सवार विवाहिता को करीब 100 मीटर तक घसीट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने 50 लाख रुपये मुआवजे और चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर तीन घंटे तक चक्काजाम किया। सूचना पर चार थानों की पुलिस मौके पर पहुंची।

विज्ञापन
Three deaths in Varanasi Truck drags married woman 100 meters road blocked two young men lose lives
हादसे के बाद चक्काजाम करते लोग। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मिर्जामुराद के रखौना गांव के पास प्रयागराज-वाराणसी हाईवे पर शनिवार को ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार सोनी देवी (32) की मौत हो गई, जबकि उनके पिता गुलाब कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद बाइक ट्रक में फंस गई और ट्रक ने बाइक को करीब 100 मीटर तक घसीट दिया। मौका पाकर ट्रक चालक वाहन लेकर भाग निकला। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे और चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हाईवे पर तीन घंटे तक चक्काजाम किया। इस दौरान करीब 10 किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग गईं।

विज्ञापन


समझाने के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। मौके पर पहुंचे एडीसीपी और एसडीएम के समझाने पर लोग शांत हुए। परिजनों के अनुसार, रखौना निवासी सोनी देवी अपने पिता गुलाब कुमार निवासी निगतपुर, मिर्जापुर के साथ बीएचयू अस्पताल में भर्ती अपनी जेठानी को देखकर बाइक से घर लौट रही थीं। रखौना के पास पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। सोनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

विज्ञापन
Trending Videos

परिजनों में कोहराम

Three deaths in Varanasi Truck drags married woman 100 meters road blocked two young men lose lives
सोनी देवी की फाइल फोटो। - फोटो : संवाद

घटना के बाद जुटे ग्रामीणों ने हाईवे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते सैकड़ों महिला-पुरुष सड़क पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शनकारी 50 लाख रुपये मुआवजा देने, फरार चालक को गिरफ्तार करने और मौके पर मौजूद यातायात पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। चक्काजाम के कारण हाईवे की दोनों लेन पर यातायात प्रभावित हुआ और करीब 10 किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग गईं। 

थाना प्रभारी गोपाल जी कुशवाहा पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे मांगों पर अड़े रहे। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच काफी देर तक नोकझोंक हुई। स्थिति संभालने के लिए मिर्जामुराद, राजातालाब, जंसा और कपसेठी थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं, भाजपा एमएलसी धर्मेंद्र राय ने जिला प्रशासन से बात की और कहा कि पीड़ित के परिजनों को 5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा।

चार माह के मासूम के सिर से उठा मां का साया : सोनी देवी का चार माह का बेटा है। उनके पति सऊदी अरब में एक निजी कंपनी में काम करते हैं। पत्नी की मौत की सूचना मिलने पर पति बिलख पड़े। हादसे ने परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है। मौके पर सेवापुरी विधायक नीलरतन पटेल की बेटी अदिति पटेल भी पहुंचीं। 

विज्ञापन

वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत
चौबेपुर क्षेत्र के शाहपुर गांव के समीप नेशनल हाईवे पर बृहस्पतिवार की रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार ढकवा निवासी उत्कर्ष सिंह (22) की मौत हो गई, जबकि उसका साथी मोलनापुर निवासी विशाल यादव (21) गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार, दोनों युवक बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरपतपुर पहुंचाया। मृतक के परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। जानकारी जुटाई जा रही है।

विज्ञापन

100 मीटर तक घिसटते गए बाइक सवार, एक की मौत
वाराणसी-गाजीपुर हाईवे पर चंद्रावती पेट्रोल पंप के सामने शनिवार शाम चारपहिया वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो लोग करीब 100 मीटर तक सड़क पर घिसटते चले गए। हादसे में रमाशंकर राम (65) की मौत हो गई, जबकि उनके साथी धन्नू राम गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद चालक वाहन समेत गाजीपुर की ओर भाग निकला। रमाशंकर राम अपने साथी धन्नू राम के साथ बाइक से पेट्रोल भरवाने जा रहे थे। शनिवार शाम करीब 3:15 से चार बजे के बीच चंद्रावती पेट्रोल पंप के सामने सड़क पार करते समय वाराणसी की ओर से आ रहे तेज रफ्तार चारपहिया वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed