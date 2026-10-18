वाराणसी में तीन की मौत: ट्रक ने विवाहिता को 100 मीटर तक घसीटा, 3 घंटे चक्काजाम; दो युवकों ने गंवाई जान

घटना के बाद जुटे ग्रामीणों ने हाईवे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते सैकड़ों महिला-पुरुष सड़क पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शनकारी 50 लाख रुपये मुआवजा देने, फरार चालक को गिरफ्तार करने और मौके पर मौजूद यातायात पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। चक्काजाम के कारण हाईवे की दोनों लेन पर यातायात प्रभावित हुआ और करीब 10 किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग गईं।



थाना प्रभारी गोपाल जी कुशवाहा पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे मांगों पर अड़े रहे। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच काफी देर तक नोकझोंक हुई। स्थिति संभालने के लिए मिर्जामुराद, राजातालाब, जंसा और कपसेठी थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं, भाजपा एमएलसी धर्मेंद्र राय ने जिला प्रशासन से बात की और कहा कि पीड़ित के परिजनों को 5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा।



चार माह के मासूम के सिर से उठा मां का साया : सोनी देवी का चार माह का बेटा है। उनके पति सऊदी अरब में एक निजी कंपनी में काम करते हैं। पत्नी की मौत की सूचना मिलने पर पति बिलख पड़े। हादसे ने परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है। मौके पर सेवापुरी विधायक नीलरतन पटेल की बेटी अदिति पटेल भी पहुंचीं।