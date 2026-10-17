वाराणसी: नमो घाट पर नौ विमानों से करतब दिखाएगी सूर्यकिरण टीम, तिरंगे के रंगों से सजेगा आसमान

94 साल की गौरवशाली यात्रा का उत्सव

भारतीय वायुसेना की स्थापना आठ अक्तूबर 1932 को हुई थी। वर्ष 2026 में वायुसेना अपनी सेवा के 94 वर्ष पूरे कर रही है। इन वर्षों में वायुसेना ने आधुनिक एयरोस्पेस शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई है। तकनीकी प्रगति, परिचालन तत्परता और पेशेवर उत्कृष्टता के क्षेत्र में वायुसेना ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। वाराणसी में होने वाला प्रदर्शन इसी गौरवशाली यात्रा के उत्सव का हिस्सा है। इसके माध्यम से देश की सेवा में जुटे वायु योद्धाओं के साहस, समर्पण और प्रतिबद्धता को भी सम्मान दिया जाएगा।



850 से अधिक प्रदर्शन कर चुकी है सूर्यकिरण टीम

वर्ष 1996 में स्थापित सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम अब तक देश और विदेश में 850 से अधिक हवाई प्रदर्शन कर चुकी है। टीम को भारतीय वायुसेना और भारत का प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त है। इसे भारतीय वायुसेना के राजदूत के रूप में भी पहचाना जाता है। टीम का प्रत्येक प्रदर्शन लंबे प्रशिक्षण, विस्तृत योजना और पायलटों व उनकी सहयोगी टीम के बीच मजबूत तालमेल का परिणाम होता है।

