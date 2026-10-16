विरासत और विकास के संगम से बदल रही काशी की तस्वीर : जगदीश पटेल

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जगदीश पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी में हजारों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के माध्यम से विकास का नया अध्याय लिखा गया है। गंगा और वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर जैसी महत्वाकांक्षी ढांचागत परियोजनाओं से लेकर काशी विश्वनाथ धाम के पुनरुद्धार और अवस्थापना विकास तक, शहर में व्यापक बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ‘काशी 3.0’ के विजन को धरातल पर गति देने में संगठन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।जगदीश पटेल ने कहा कि भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि का करीब डेढ़ वर्ष का कार्यकाल संगठन के प्रति समर्पण और कार्यकर्ताओं से आत्मीय जुड़ाव है। पुस्तक की परिकल्पना महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि और संपादन मीडिया संयोजक प्रमील पांडेय और डिजाइन का कार्य प्रकाशन विभाग के सह संयोजक गणपति यादव ने किया है। कार्यक्रम में महानगर प्रभारी एवं एमएलसी अरुण पाठक, महानगर मंत्री पूजा दीक्षित, अजय गुप्ता, महानगर उपाध्यक्ष चंद्रशेखर उपाध्याय, शिवांग दुबे, अमित खरे, मधुप सिंह, हीरा यादव मौजूद रहे।