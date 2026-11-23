देव दिवाली पर गंगा में विशेष एहतियात बरतने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने गंगा की लहरों पर अस्थायी पुलिस स्टेशन बनाया है। यह थाना जल क्षेत्र की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखेगा। इसमें बचाव नाव और आवश्यक उपकरण उपलब्ध रहेंगे। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता और बचाव कार्य किया जा सकेगा। नौकाओं के सुरक्षित आवागमन के लिए जल बैरिकेडिंग भी की जा रही है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गंगा में स्थापित होने वाला अस्थायी पुलिस थाना बचाव टीमों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करेगा। इससे घटनास्थल पर कम समय में पहुंचकर त्वरित सहायता होगी। -मोहित अग्रवाल, पुलिस आयुक्त

रविवार को पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन और जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के साथ देव दिवाली की तैयारियों का जायजा लिया। गोदौलिया से चेतसिंह घाट होते हुए नमोघाट तक नाव से गंगा और विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया।इस दौरान जलमार्ग की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, नौका संचालन और यातायात व्यवस्था पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। देव दिवाली पर लगभग 10 से 15 लाख श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने की संभावना है।अधिकारियों ने जल और थल दोनों मार्गों पर समन्वित सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए। नावों पर क्षमता से अधिक सवारी न बैठाने और जीवन रक्षक जैकेट के अनिवार्य उपयोग के निर्देश दिए। गंगा घाटों पर प्रवेश और निकास की व्यवस्था होगी। पर्याप्त बैरिकेडिंग और पुलिस बल तैनात किया जाएगा।