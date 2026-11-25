खेल की खबरें: बीएचयू की महिला वॉलीबॉल टीम रचेगी इतिहास, खेल प्रतियोगिताओं में काशी के खिलाड़ियों ने बढ़ाया मान
पहली बार अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयीय स्पर्धा में बीएचयू की महिला वॉलीबॉल टीम खेलेगी। उधर, मंडलीय वॉलीबॉल टीम में वाराणसी के छह खिलाड़ी चयनित हुए। पढ़ें- अन्य खबरें
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बीएचयू की महिला वॉलीबॉल टीम पहली बार अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। एंफीथियेटर मैदान में विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद की ओर से आयोजित पांच दिवसीय पूर्वी जोन अंतर विश्वविद्यालयीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में चौथा स्थान हासिल कर टीम ने यह उपलब्धि हासिल की। प्रतियोगिता में 11 राज्यों के 28 विश्वविद्यालयों की करीब 250 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।प्रतियोगिता के अंतिम दिन मंगलवार को दो मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में एडमास विश्वविद्यालय ने पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को 3-0 सेट से, केआईआईटी विश्वविद्यालय ने बीएचयू को 3-0 सेट से पराजित किया। मैच का स्कोर 25-16, 25-16 और 25-11 रहा।
एडमास विश्वविद्यालय ने हासिल किया पहला स्थान
प्रतियोगिता में एडमास विश्वविद्यालय की टीम ने शीर्ष स्थान हासिल किया। केआईआईटी विश्वविद्यालय दूसरे, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय तीसरे और बीएचयू की टीम चौथे स्थान पर रही। समापन समारोह के मुख्य अतिथि बीएचयू के कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी ने विजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। विशिष्ट अतिथि पूर्व अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी यशपाल सिंह राणा ने अपने अनुभव साझा करते हुए खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।
पूजा सिंह की कप्तानी में उतरी बीएचयू की टीम
बीएचयू की टीम का नेतृत्व पूजा सिंह ने किया। टीम में ऋचा मौर्य, इच्छा मेहरा, शेजल यादव, पलक राय, रितिका सिंह, प्रीति कुमारी, सेतु मौर्य, सुप्रिया यादव, सोनाली सोनकर, अंजली यादव, नंदिनी गुप्ता, रितिका कुमारी और मंजूषा राजपूत शामिल रहीं। विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद के महासचिव प्रो. एके नेमा ने स्वागत और उपाध्यक्ष प्रो. अर्चना सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया। आयोजन सचिव डॉ. रोबिन कुमार सिंह ने प्रतियोगिता का विवरण प्रस्तुत किया।
इस अवसर पर एआईयू के पर्यवेक्षक और सिंबायोसिस विश्वविद्यालय, पुणे के खेल निदेशक डॉ. मिलिंद सुभाष, डॉ. विद्यासागर, प्रो. अभिमन्यु सिंह, प्रो. विक्रम सिंह, प्रो. ओनिमा रेड्डी, प्रो. मीनू लाकरा, प्रो. विभा त्रिपाठी, पूनम सिंह, डॉ. शशि शेखर, डॉ. रजनीश सिंह और सरिता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
मंडलीय वॉलीबॉल टीम में वाराणसी के 6 खिलाड़ी
जिला वॉलीबॉल संघ ने प्रादेशिक प्रतियोगिता के लिए वाराणसी मंडल की टीम मंगलवार को घोषित कर दी। इसमें वाराणसी के छह, जबकि गाजीपुर की एक, चंदौली के चार और जौनपुर के तीन खिलाड़ियों को 14 सदस्यीय टीम में जगह मिली है। जिला वॉलीबॉल संघ के सचिव सर्वेश पांडेय ने बताया कि प्रादेशिक प्रतियोगिता की मेजबानी जौनपुर को मिली है। सीनियर वर्ग की महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता 26 से 28 नवंबर तक खेली जाएगी। कोच पूजा यादव ने बताया कि वाराणसी मंडल की टीम में वाराणसी जिले की रिया सिंह कप्तान शिवांगी कुश्वाहा, तृषा बोष, निधि गुप्ता, राजनंदनी गुप्ता जबकि सुरक्षित खिलाड़ी पल्लवी ठाकुर है।
यूपी की रिंग टेनिस टीम राजस्थान हुई रवाना
उत्तर प्रदेश की रिंग टेनिस टीम के खिलाड़ी मंगलवार को राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए राजस्थान रवाना हो गए। राष्ट्रीय सब जूनियर और सीनियर रिंग टेनिस चैंपियनशिप राजस्थान में 26 से 30 नवंबर तक खेली जाएगी। यूपी रिंग टेनिस एसोसिएशन की महासचिव और यूपी टीम की इंचार्ज मनीषा रानी सिंह ने बताया कि सब जूनियर बालक वर्ग में वाराणसी के विशाल कुमार, देव कुमार, अंकित राज, अर्श गुप्ता, यश बजाज, आरव अग्रवाल, मऊ के श्रेयांश जायसवाल और बलिया के आर्यन जैसवाल शामिल हैं।
प्रादेशिक शतरंज में काशी की विधि बनीं उपविजेता
काशी की विधि एंजेलिना झांसी में आयोजित प्रादेशिक शतरंज प्रतियोगिता में उपविजेता का खिताब जीतने में कामयाब हुई हैं। जिला शतरंज संघ के सचिव विजय कुमार ने बताया कि यह प्रतियोगिता 21 और 22 नवंबर को आयोजित हुई। विधि क्रिमसन वर्ल्ड स्कूल की छात्रा हैं। प्रदेश स्तर की इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की 50 महिला शतरंज खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। विधि की इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार ने खुशी का इजहार की है।
खेल महोत्सव में छात्रों ने दिखाई प्रतिभा
करंट मॉन्टेसरी स्कूल सिगरा में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। स्कूल के अध्यक्ष एसएन सिंह ने विजेताओं का उत्साहवर्धन किया। नन्हे खिलाड़ियों ने लेमन स्पून दौड़, एक पैर से उछलकर दौड़, फ्रॉग जंप और बनाना दौड़ जैसी रोचक स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। वरिष्ठ विद्यार्थियों ने कबड्डी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, कैरम, बैडमिंटन और शतरंज जैसी प्रतियोगिताओं में दमखम दिखाया। विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी, शील्ड और मेडल दिए गए। प्रधानाचार्या निधि मिश्रा ने स्वागत किया। संचालन दीपिका सिंह ने किया।
वाराणसी के रोहन ने जीती मैराथन, आयुष दूसरे स्थान पर
देवरिया के लार विकास खंड के मटियरा जगदीश में मंगलवार को आयोजित दिवंगत गोपाल उपाध्याय मैराथन प्रतियोगिता में वाराणसी के रोहन कुमार ने बाजी मारी। पांच किमी की दौड़ में 21 धावकों ने हिस्सा लिया। विजेता को साइकिल, ट्रॉफी और पांच हजार रुपये नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वाराणसी के आयुष पाल सिंह ने दूसरा स्थान हासिल किया। उन्हें ट्रॉफी और 4100 रुपये दिए गए।
35 ओवर के आधे भी नहीं खेल सकी यक्षिणी क्लब की टीम, एसीए की टीम ढाई ओवर में ही जीती
अमोली स्थित जॉर्डन क्रिकेट मैदान पर मंगलवार को रणजी खिलाड़ी बाबू तैलंग स्मृति सीनियर जिला क्रिकेट लीग खेली गई। इसमें आनंद क्रिकेट एकेडमी (एसीए) ने यक्षिणी क्रिकेट क्लब को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। 35 ओवर फॉर्मेट वाले एकदिवसीय प्रतियोगिता में यक्षिणी क्रिकेट क्लब की पूरी टीम सिर्फ 17 ओवर में 27 रन पर सिमट गई, जिसे आनंद क्लब ने बिना कोई विकेट खोए महज ढाई ओवर में हासिल कर लिया।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी यक्षिणी क्रिकेट क्लब की पूरी टीम 17.1 ओवर में मात्र 27 रन पर सिमट गई। टीम की रन गति महज 1.57 रन प्रति ओवर रही और अतिरिक्त रनों का योगदान 10 रहा, जबकि विशाल राय ने 4 रन और वैभव उपाध्याय ने 6 रन बनाए। यक्षिणी क्रिकेट क्लब की पारी की शुरुआत बेहद खराब रही और 4 रन पर दूसरा विकेट गिर गया। इसके बाद 7 पर तीसरा, 7 पर चौथा और 15 रन पर पांचवां विकेट गिरा। मध्य क्रम भी संभल नहीं सका और 15 रन पर छठा, 15 पर सातवां, 21 पर आठवां तथा 27 रन पर नौवां और दसवां विकेट गिर गया।
आनंद क्रिकेट क्लब के लिए अमन कुशवाहा ने 4 ओवर में 1 मेडन और 3 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि अरमान आलम, कुशल गुप्ता और ऋतिक सैनी ने 2-2 तथा प्रथम चतुर्वेदी एक विकेट झटकने में कामयाब रहे। 28 रन के आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए आनंद क्रिकेट क्लब ने बिना कोई विकेट गंवाए महज 2.4 ओवर में 28 रन बनाकर मैच जीत लिया. इस दौरान टीम का रन रेट 10.50 रन प्रति ओवर रहा। सचिन पटेल ने 11 गेंदों में 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 20 रन और करण पाल ने 6 गेंदों में 1 चौके के साथ नाबाद 7 रन बनाए। अमन कुशवाहा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।