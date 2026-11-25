वाराणसी के रोहन ने जीती मैराथन, आयुष दूसरे स्थान पर

देवरिया के लार विकास खंड के मटियरा जगदीश में मंगलवार को आयोजित दिवंगत गोपाल उपाध्याय मैराथन प्रतियोगिता में वाराणसी के रोहन कुमार ने बाजी मारी। पांच किमी की दौड़ में 21 धावकों ने हिस्सा लिया। विजेता को साइकिल, ट्रॉफी और पांच हजार रुपये नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वाराणसी के आयुष पाल सिंह ने दूसरा स्थान हासिल किया। उन्हें ट्रॉफी और 4100 रुपये दिए गए।



35 ओवर के आधे भी नहीं खेल सकी यक्षिणी क्लब की टीम, एसीए की टीम ढाई ओवर में ही जीती

अमोली स्थित जॉर्डन क्रिकेट मैदान पर मंगलवार को रणजी खिलाड़ी बाबू तैलंग स्मृति सीनियर जिला क्रिकेट लीग खेली गई। इसमें आनंद क्रिकेट एकेडमी (एसीए) ने यक्षिणी क्रिकेट क्लब को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। 35 ओवर फॉर्मेट वाले एकदिवसीय प्रतियोगिता में यक्षिणी क्रिकेट क्लब की पूरी टीम सिर्फ 17 ओवर में 27 रन पर सिमट गई, जिसे आनंद क्लब ने बिना कोई विकेट खोए महज ढाई ओवर में हासिल कर लिया।



टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी यक्षिणी क्रिकेट क्लब की पूरी टीम 17.1 ओवर में मात्र 27 रन पर सिमट गई। टीम की रन गति महज 1.57 रन प्रति ओवर रही और अतिरिक्त रनों का योगदान 10 रहा, जबकि विशाल राय ने 4 रन और वैभव उपाध्याय ने 6 रन बनाए। यक्षिणी क्रिकेट क्लब की पारी की शुरुआत बेहद खराब रही और 4 रन पर दूसरा विकेट गिर गया। इसके बाद 7 पर तीसरा, 7 पर चौथा और 15 रन पर पांचवां विकेट गिरा। मध्य क्रम भी संभल नहीं सका और 15 रन पर छठा, 15 पर सातवां, 21 पर आठवां तथा 27 रन पर नौवां और दसवां विकेट गिर गया।



आनंद क्रिकेट क्लब के लिए अमन कुशवाहा ने 4 ओवर में 1 मेडन और 3 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि अरमान आलम, कुशल गुप्ता और ऋतिक सैनी ने 2-2 तथा प्रथम चतुर्वेदी एक विकेट झटकने में कामयाब रहे। 28 रन के आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए आनंद क्रिकेट क्लब ने बिना कोई विकेट गंवाए महज 2.4 ओवर में 28 रन बनाकर मैच जीत लिया. इस दौरान टीम का रन रेट 10.50 रन प्रति ओवर रहा। सचिन पटेल ने 11 गेंदों में 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 20 रन और करण पाल ने 6 गेंदों में 1 चौके के साथ नाबाद 7 रन बनाए। अमन कुशवाहा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।