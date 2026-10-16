श्रेया हत्याकांड: आरोपी के पिता की जमानत अर्जी खारिज, घर से निकली छात्रा की मिली थी लाश; 18 अगस्त का मामला

मृतका की मां रीता देवी ने आरोप लगाया कि राम सहाय चौबे धन के लालच में अपने बेटे विवेक की शादी श्रेया से कराना चाहते थे। विरोध करने पर कथित साजिश के तहत विवेक और उसके साथी के माध्यम से श्रेया को वहां बुलाया गया और उसकी हत्या करा दी गई। वादी सुनील कुमार उपाध्याय ने भी अपने बयान में अभियोजन के आरोपों का समर्थन किया है।



पोस्टमार्टम रिपोर्ट में श्रेया की गर्दन के दाहिने हिस्से पर धारदार वस्तु से 17 सेंटीमीटर लंबा घाव मिलने का उल्लेख है। पेट समेत शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोटों के निशान पाए गए थे। चिकित्सक ने अत्यधिक रक्तस्राव से हुए हेमरेजिक शॉक और दम घुटने को मृत्यु का कारण बताया।



पुलिस ने राम सहाय चौबे को 27 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनकी ओर से अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने प्रथम जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस फैसले से आरोपी को फिलहाल जमानत नहीं मिल सकी है। मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।