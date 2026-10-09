वाराणसी: दिल्ली में प्रदर्शन का असर, नव अक्तूबर को शिवगंगा और सुपरफास्ट एक्सप्रेस निरस्त

दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन के चलते शुक्रवार, नव अक्तूबर 2026 को बनारस से नई दिल्ली जाने वाली दो ट्रेनों का संचालन निरस्त कर दिया गया है। रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार, गाड़ी संख्या 12559 शिवगंगा एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 12581 बनारस-नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस शुक्रवार को नहीं चलेंगी।

अति आवश्यक सूचना! सभी रेल यात्रियों को यह सूचित किया जाता है कि,आज दिनांक 09 अक्टूबर 2026 को चलने वाली गाड़ी सं०12559 (बनारस-नई दिल्ली, शिवगंगा एक्सप्रेस) एवं गाड़ी सं०12581 (बनारस- नई दिल्ली, सुपरफास्ट एक्सप्रेस) का संचालन निरस्त रहेगा। आपको हुई असुविधा के लिए खेद है। विज्ञापन October 9, 2026

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अति आवश्यक सूचना! सभी रेल यात्रियों को यह सूचित किया जाता है कि,आज दिनांक नव अक्तूबर 2026 को चलने वाली गाड़ी सं०12559 (बनारस-नई दिल्ली, शिवगंगा एक्सप्रेस) एवं गाड़ी सं०12581 (बनारस- नई दिल्ली, सुपरफास्ट एक्सप्रेस) का संचालन निरस्त रहेगा। आपको हुई असुविधा के लिए खेद है।गाड़ी संख्या 12559 बनारस-नई दिल्ली शिवगंगा एक्सप्रेस का संचालन नौ अक्टूबर को निरस्त रहेगा। इस ट्रेन से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।