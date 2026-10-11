शारदीय नवरात्र: पश्चिम वाहिनी गंगा तट पर उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों ने लगाई डुबकी; जाम से जूझे श्रद्धालु

एक घंटे तक जाम में फंसे रहे लोग

गंगा घाट से लौट रहे श्रद्धालुओं के वाहनों और बलुआ बाजार में उमड़ी भीड़ के कारण करीब एक घंटे तक जाम लगा रहा। इससे आवागमन बाधित हो गया। वाहनों की कतारों के बीच पैदल आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।



स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने नवरात्र के शेष दिनों में घाट पर बैरिकेडिंग, गोताखोरों की तैनाती और पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था करने की मांग की है। साथ ही बलुआ बाजार में यातायात सुचारु रखने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती और प्रभावी यातायात प्रबंधन की जरूरत बताई, ताकि श्रद्धालुओं को स्नान और दर्शन-पूजन के दौरान परेशानी न हो।