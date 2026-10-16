शारदीय नवरात्र: बंगाली पूजा पंडालों में मां का अधिवास कल से, अन्य में हवन-पूजन शुरू; हवामहल तो कहीं कांतारा

शारदीय नवरात्र का उत्सवी रंग अब दिखने लगा है। पूजा पंडालों में देवी का आगमन होने लगा है। पंडाल भी सजने-संवरने के अंतिम चरण में हैं। अलग-अलग थीम पर बने पंडाल अपनी आभा बिखेर रहे हैं। कहीं हवामहल, तो कहीं कांतारा और बरगी डैम हादसे की अनुकृति बनाई गई है। वहीं, नवरात्र की षष्ठी तिथि यानी शुक्रवार से ही बंगाली पूजा पंडालों में देवी का अधिवास कराकर आह्वान के साथ अनुष्ठान शुरू हो जाएगा, जबकि बाकी पूजा पंडालों में सप्तमी से मां की पूजा शुरू होगी।

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नवरात्र शुरू होने के साथ ही कुछ पूजा पंडालों में देवी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा शुरू हो गई थी। मगर, ज्यादातर पूजा पंडालों में सप्तमी से ही देवी की प्राण-प्रतिष्ठा कर पूजा होगी। हालांकि, काफी पूजा पंडालों में मां की प्रतिमाएं पहुंचने लगी हैं। बृहस्पतिवार को भी खोजवां, देवनाथपुरा आदि मूर्तिकारों के कारखानों से पूजा समितियों के सदस्य गाजे-बाजे के साथ प्रतिमाएं वाहनों पर रखकर ले गए और पूजा पंडालों में स्थापित किया। विज्ञापन



वहीं, काशी में बंगाली समाज के 30 से अधिक पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं पहुंच गई हैं। शुक्रवार से अधिवास कराकर मां की आंखें खोलने और आह्वान के साथ पांच दिवसीय विविध अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। प्रीमियर ब्वायज क्लब एवं मार्केट पंडाल परिवार के हथुआ मार्केट स्थित पूजा पंडाल में भी शुक्रवार से पूजा और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू हो जाएगा। नवरात्र शुरू होने के साथ ही कुछ पूजा पंडालों में देवी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा शुरू हो गई थी। मगर, ज्यादातर पूजा पंडालों में सप्तमी से ही देवी की प्राण-प्रतिष्ठा कर पूजा होगी। हालांकि, काफी पूजा पंडालों में मां की प्रतिमाएं पहुंचने लगी हैं। बृहस्पतिवार को भी खोजवां, देवनाथपुरा आदि मूर्तिकारों के कारखानों से पूजा समितियों के सदस्य गाजे-बाजे के साथ प्रतिमाएं वाहनों पर रखकर ले गए और पूजा पंडालों में स्थापित किया।वहीं, काशी में बंगाली समाज के 30 से अधिक पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं पहुंच गई हैं। शुक्रवार से अधिवास कराकर मां की आंखें खोलने और आह्वान के साथ पांच दिवसीय विविध अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। प्रीमियर ब्वायज क्लब एवं मार्केट पंडाल परिवार के हथुआ मार्केट स्थित पूजा पंडाल में भी शुक्रवार से पूजा और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू हो जाएगा।

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