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प्रतियोगिता में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स के साथ टीम खेलों और रचनात्मक गतिविधियों का भी आयोजन हुआ। बनारस के पड़ाव कैंपस को प्रथम उपविजेता और लखनऊ के गोमतीनगर कैंपस को द्वितीय उपविजेता घोषित किया गया। विजेताओं को ग्रुप डायरेक्टर कनक गुप्ता ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आयरलैंड और क्रोएशिया में भारत के पूर्व राजदूत संदीप कुमार तथा विशिष्ट अतिथि अंतरराष्ट्रीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी हृदयानंद सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। मौके पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक मनोज कुमार बजाज ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया।पड़ाव शाखा की नित्या राजपूत ने अंडर-14 आयुवर्ग की लंबी कूद, आदित्य कुमार ने अंडर-17 आयुवर्ग के 200 मीटर दौड़, प्रताप सिंह ने अंडर-19 लंबी कूद और निगार ने अंडर-19 शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता। अंडर-17 बालक वर्ग की चार गुणा सौ मीटर रिले रेस में विष्णु दयाल, कनिष्क सिंह, अंश एवं आदित्य कुमार की टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अनन्या वर्मा ने अंडर-14 100 मीटर दौड़, नित्या राजपूत ने अंडर-14 आयुवर्ग की 200 मीटर दौड़, कनिष्क सिंह ने अंडर-14 की 200 मीटर दौड़ और प्रताप सिंह ने अंडर-19 आयुवर्ग की 400 मीटर दौड़ में पदक जीते।