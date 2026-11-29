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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से आयोजित गोष्ठी में जीएसटी आयुक्त अरुण कुमार गौतम, सीए सुकांत, अधिवक्ता अश्विनी कुमार पाणि ने अनुपालन व्यवस्था को सरल बनाने, छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म उद्यमों के सामने आने वाली जमीनी चुनौतियों के समाधान पर अपनी बात रखी। सीए सुकांत ने इस बात को समझाया कि यदि पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है, तो सरकार अपने राजस्व को किन व्यावहारिक तरीकों से सुरक्षित रख सकती है। अश्विनी कुमार पाणि ने कहा कि कई क्षेत्रों में कराधान अब भी असंगठित है। इस बात पर बल देते हुए कि रिटर्न कई बार दाखिल करने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, उन्होंने यह भी समझाया कि जीएसटी परिषद में चर्चा और मतदान किस प्रकार होता है। अजय मिश्र ने बताया कि यदि पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है, तो सरकार अपने राजस्व को किन व्यावहारिक तरीकों से सुरक्षित रख सकती है। यूजीसी मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक प्रो.आनंद वर्धन शर्मा ने भी विचार रखे। कार्यक्रम में प्रबंध अध्ययन संस्थान के निदेशक प्रो. आशीष बाजपेयी ने इस तरह के कार्यक्रम को जनोपयोगी बताया।

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बीएचयू के पर्यटन एवं आतिथ्य अध्ययन केंद्र की ओर से हुई राष्ट्रीय संगोष्ठी में वक्ताओं ने जीएसटी सुधार और ग्रामीण एवं शहरी आजीविका, रोजगार के प्रभाव पर बात रखी। वक्ताओं ने कहा कि कई बार रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।