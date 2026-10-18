जज्बे को सलाम: 70 पार सभाजीत यादव ने 107 मिनट में पूरी की हाफ मैराथन, जीता स्वर्ण पदक; जौनपुर का मान बढ़ाया

बेटे ने एशियाई खेल में जीता था कांस्य

सभाजीत की इस उपलब्धि से परिवार की खुशियां दोगुनी हो गई हैं। कुछ दिन पहले ही उनके बेटे रोहित यादव ने जापान के नागोया में आयोजित 20वें एशियाई खेल में भाला फेंक स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश और जिले का मान बढ़ाया था। अब पिता के स्वर्ण पदक जीतने से परिवार की खेल उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जुड़ गई है।



पिता-पुत्र की सफलता से मीरगंज और मछलीशहर क्षेत्र के खेल प्रेमियों में उत्साह है। स्थानीय लोगों ने सभाजीत की मेहनत और लगन की सराहना की। एक ओर बेटे ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर पहचान बनाई, वहीं पिता ने 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में हाफ मैराथन जीतकर साबित किया कि खेल में सफलता के लिए उम्र नहीं, बल्कि जुनून और निरंतर अभ्यास महत्वपूर्ण हैं।