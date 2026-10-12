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Varanasi News: रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल ने सात विभूतियों को किया सम्मानित

Mon, 12 Oct 2026 02:26 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:26 AM IST
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Rotary Club Varanasi Central honored seven distinguished individuals.
रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल ने रविवार को सिगरा स्थित एक होटल में रोटरी वोकेशनल एक्सीलेंस एंड लेगेसी अवाॅर्ड्स समारोह आयोजित किया। इसमें समाज और राष्ट्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाली सात विशिष्ट विभूतियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने पद्मश्री रजनीकांत, प्रो. एसएन उपाध्याय, प्रो. प्रदीप कुमार मिश्रा, शबाना खातून, प्रो. सुधाकर मिश्रा, मोहम्मद अबू तालिब अंसारी और पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा को सम्मानित किया।
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