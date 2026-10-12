फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Resident doctors and paramedical staff learned the intricacies of emergency surgery

Varanasi News: रेजिडेंट डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ ने जानी इमरजेंसी सर्जरी से जुड़ीं बारीकियां

Mon, 12 Oct 2026 02:24 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
Resident doctors and paramedical staff learned the intricacies of emergency surgery
आईएमएस बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रॉमा एंड एक्यूट केयर के 16वें वार्षिक सम्मेलन के तहत हुई प्री-कॉन्फ्रेंस रविवार को समाप्त हो गई। इस दौरान रेजिडेंट डॉक्टर के साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ को इमरजेंसी सर्जरी से जुड़ीं बारीकियां बताई। प्री-कॉन्फ्रेंस कार्यशाला में प्रतिभागियों को आवश्यक एवं उन्नत ट्रॉमा-केयर कौशल का, व्यावहारिक और सिमुलेशन-आधारित प्रशिक्षण दिया गया। स्किल्स लैबोरेटरीज, वेट लैब्स और सिमुलेशन सेंटर में चली कार्यशाला में पॉइंट-ऑफ-केयर अल्ट्रासोनोग्राफी, सर्जिकल क्रिटिकल केयर सहित इमरजेंसी में होने वाली सर्जरी के बारे में बताया गया। संचालन प्रो. मंजरी मिश्रा ने किया। इस दौरान डॉ. शिवी जैन, डॉ. अरुण राज पांडेय, डॉ. यशपाल, डॉ. बिक्रम गुप्ता, डॉ. ऋचा अग्रवाल, डॉ. सुमित शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed