Varanasi News: रेजिडेंट डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ ने जानी इमरजेंसी सर्जरी से जुड़ीं बारीकियां

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आईएमएस बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रॉमा एंड एक्यूट केयर के 16वें वार्षिक सम्मेलन के तहत हुई प्री-कॉन्फ्रेंस रविवार को समाप्त हो गई। इस दौरान रेजिडेंट डॉक्टर के साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ को इमरजेंसी सर्जरी से जुड़ीं बारीकियां बताई। प्री-कॉन्फ्रेंस कार्यशाला में प्रतिभागियों को आवश्यक एवं उन्नत ट्रॉमा-केयर कौशल का, व्यावहारिक और सिमुलेशन-आधारित प्रशिक्षण दिया गया। स्किल्स लैबोरेटरीज, वेट लैब्स और सिमुलेशन सेंटर में चली कार्यशाला में पॉइंट-ऑफ-केयर अल्ट्रासोनोग्राफी, सर्जिकल क्रिटिकल केयर सहित इमरजेंसी में होने वाली सर्जरी के बारे में बताया गया। संचालन प्रो. मंजरी मिश्रा ने किया। इस दौरान डॉ. शिवी जैन, डॉ. अरुण राज पांडेय, डॉ. यशपाल, डॉ. बिक्रम गुप्ता, डॉ. ऋचा अग्रवाल, डॉ. सुमित शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।