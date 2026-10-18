रामनगर की रामलीला: मारे गए मेघनाद कुंभकरण, दहाड़ें मारकर रोया रावण; भक्तों ने लगाए श्रीराम के जयकारे

रावण को दुखी देखकर उसका पुत्र मेघनाद उसे दिलासा देकर युद्ध के लिए रथ पर चढ़कर आकाश मार्ग से रणभूमि में पहुंचता है। मेघनाद राम को नागपाश में बांध देता है। तब नारद के निवेदन पर गरुड़ राम को नागपाश से मुक्त कराते हैं। इसके बाद राम बाण मारकर मेघनाद को मूर्छित कर देते हैं। मूर्छा टूटने पर वह यज्ञ करने चला जाता है। विभीषण राम को बताते हैं कि यदि उसका यज्ञ पूरा हो जाएगा तो उसे जल्दी मारा नहीं जा सकेगा। हनुमान उसका शव लंका के द्वार पर रखकर आते हैं। मेघनाद का शव देखकर रावण मूर्छित हो जाता है। मूर्छा टूटने पर वह मंदोदरी से कहता है कि यह संसार नाशवान है।