फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Ramnagar Ramlila Hopes averting vanish Angad challenges Ravana sea crossing captivates

रामनगर की रामलीला: युद्ध टलने की उम्मीद खत्म, अंगद ने रावण को ललकारा; समुद्र पार करने की लीला ने मोहा

Fri, 16 Oct 2026 03:27 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Fri, 16 Oct 2026 03:27 PM IST
सार

रामनगर की विश्वप्रसिद्ध रामलीला में प्रभु श्रीराम के समुद्र पार करने की लीला देखकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। इसके बाद युद्ध टलने की उम्मीद खत्म होने पर अंगद ने रावण को ललकारा। लीला के मंचन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कलाकारों के सजीव अभिनय और संवादों ने दर्शकों को रामकथा के प्रसंगों से जोड़े रखा।

विज्ञापन
Ramnagar Ramlila Hopes averting vanish Angad challenges Ravana sea crossing captivates
रामनगर की रामलीला का मंचन। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। रावण भी इसके वशीभूत हो गया था। प्रभु श्रीराम से बैर न लेने की सबकी सलाह उसे नागवार गुजर रही थी। रामजी की वानरी सेना कहने को वानरों की थी, लेकिन इसमें एक से बढ़कर एक शूरवीर थे। हनुमान इसकी बानगी दिखा ही चुके थे। जब अंगद की बारी आई तो उन्होंने रावण के हर छोटे-बड़े शूरवीर को लज्जित करने के साथ ही उसका भी मानमर्दन कर दिया। इसके साथ ही युद्ध टलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई।

विज्ञापन


रामलीला के इक्कीसवें दिन बृहस्पतिवार को अंगद विस्तार की लीला हुई। समुद्र पार कर राम की सेना लंका में प्रवेश करती है। जामवंत की सलाह पर युद्ध टालने के लिए राम ने अंगद को दूत बनाकर रावण को समझाने के लिए भेजा। 
विज्ञापन


उधर, रावण का दूत उसे बताता है कि राम सेना सहित लंका में प्रवेश कर गए हैं। वह राम की सेना का वर्णन करता है। यह सुनकर रावण अपने मंत्रियों से विचार-विमर्श करता है। उसके मंत्री उसे न डरने की सलाह देते हुए कहते हैं कि वानर और भालू तो उनके आहार हैं। राम अपनी सेना के साथ सुवेलगिरि पर्वत पर डेरा डालकर विभीषण से विचार-विमर्श करते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


रावण अपने विचित्र महल में बैठकर नाच-गाना सुनता है। उसी समय राम एक बाण चलाते हैं, जिससे रावण का छत्र, मुकुट और कर्णफूल गिर जाते हैं। यह देखकर उसकी सभा में भय छा जाता है। रावण सभी से शयन करने के लिए कहकर अपने महल में चला जाता है। 

Trending Videos

शूर्पणखा की कटी नाक, युद्ध में मारे गए खर-दूषण
श्रीआदि रामलीला लाटभैरव की प्रख्यात नक्कटैया लीला में बृहस्पतिवार को शूर्पणखा की नाक कटी नक्कटैया का जुलूस निकाला गया। विशेश्वरगंज से निकला जुलूस अंबियामंडी, हनुमान फाटक और लाटभैरव होते हुए सरैयां पहुंचा। वहां खर-दूषण वध के बाद सीता हरण की लीला हुई। इस दौरान लाटभैरव से सरैयां तक रास्ता खराब होने के कारण जुलूस में शामिल लाग-विमानों को ले जाने में काफी कठिनाई हुई। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। जुलूस में सबसे आगे बाजे-गाजे के साथ सूर्पणखा और उसके पीछे खर-दूषण के पुतले थे। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed