रामनगर की रामलीला: युद्ध टलने की उम्मीद खत्म, अंगद ने रावण को ललकारा; समुद्र पार करने की लीला ने मोहा

अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। रावण भी इसके वशीभूत हो गया था। प्रभु श्रीराम से बैर न लेने की सबकी सलाह उसे नागवार गुजर रही थी। रामजी की वानरी सेना कहने को वानरों की थी, लेकिन इसमें एक से बढ़कर एक शूरवीर थे। हनुमान इसकी बानगी दिखा ही चुके थे। जब अंगद की बारी आई तो उन्होंने रावण के हर छोटे-बड़े शूरवीर को लज्जित करने के साथ ही उसका भी मानमर्दन कर दिया। इसके साथ ही युद्ध टलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई।

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