सोनभद्र: अवैध शराब के ठिकानों पर छापा, 25 लीटर बरामद; दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज

अनपरा क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस ने मंगलवार को संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान करीब 25 लीटर कच्ची शराब और तीन क्विंटल लहन बरामद किया गया। टीम ने मौके पर पांच अवैध शराब की भट्ठियों और बरामद लहन को नष्ट कर दिया। मामले में दो लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

कई बस्तियों और संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी

संयुक्त टीम ने कहुआनाला, औड़ी मोड़ स्थित डिग्री कॉलेज के पीछे, औड़ी मोड़ स्वीपर बस्ती, ममुआर, मुड़ीसेमर, काशी मोड़ स्वीपर बस्ती, कुलडोमरी और बीरनबहरा बस्ती सहित कई इलाकों में दबिश दी। इसके अलावा बस स्टैंड, विभिन्न मोहल्लों और रेलवे स्टेशन के आसपास स्थित संदिग्ध घरों, स्थानों और झुग्गी-झोपड़ियों की भी जांच की गई।



कार्रवाई के दौरान टीम ने करीब 25 लीटर कच्ची शराब बरामद की। मौके पर मिले तीन क्विंटल लहन और पांच अवैध शराब की भट्ठियों को नष्ट कर दिया गया। आबकारी विभाग के मुताबिक, इस कार्रवाई के बाद अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त लोगों में हड़कंप मचा रहा।



दुकानों, होटलों और ढाबों की भी जांच

अभियान के दौरान सड़क पर वाहनों की जांच करने के साथ स्थानीय दुकानों, होटलों, ढाबों और चखना की दुकानों की भी तलाशी ली गई। टीम ने ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया और उन्हें नशामुक्ति की शपथ दिलाई।



आबकारी निरीक्षक रविनंदन ने बताया कि क्षेत्र में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। इस कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।