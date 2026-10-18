यूपी: काशी के पुरोहितों के लालू यादव, अनिल कपूर, मल्लिका शेरावत तक यजमान, करवा रहे अनुष्ठान; बढ़ी डिमांड

आचार्य गौरव मिश्र ने पटना में मल्लिका शेरावत, आचार्य विकास व प्रत्युष ने वानखेड़े स्टेडियम में सामूहिक अनुष्ठान करवाए हैं। दिल्ली में एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के आवास पर नवचंडी अनुष्ठान भी कराया। भोपाल सरकार के कई मंत्री भी यहां के वैदिक विद्वानों को बुलाकर अनुष्ठान करवा रहे हैं।



आचार्य गोविंद पांडेय ने दुबई में शतचंडी यज्ञ करवाया। कोलकाता में आचार्य धनंजय पांडेय, झारखंड में आचार्य आकाश मिश्र, आचार्य नरेंद्र राजस्थान में करवा अनुष्ठान करवा रहे हैं। आचार्य दिव्यांशु द्विवेदी थाईलैंड में हवन पूजन करवा रहे हैं। रूस की इंगा नीना ने काशी के विद्वानों से ऑनलाइन नवरात्र की पूजा करवाई।