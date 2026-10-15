राजनीति: सनातन मूल्यों और ऋषि परंपरा को आगे बढ़ा रहा भारत सेवाश्रम संघ, काशी में बोले सीएम योगी; सुनाया प्रसंग

धर्म को मानवता और अध्यात्म को सेवा से जोड़ा : स्वामी विश्वात्मानंद

भारत सेवाश्रम संघ के प्रधान सचिव स्वामी विश्वात्मानंद ने कहा कि काशी शाखा की स्थापना धर्म को मानवता, अध्यात्म को सेवा और तीर्थ को राष्ट्रीय जागरण से जोड़ने के संकल्प के साथ हुई थी। संघ पीड़ितों की सहायता, तीर्थयात्रियों की सेवा, चिकित्सा, शिक्षा, जनजाति कल्याण और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। विकसित भारत के निर्माण के लिए शिक्षित, चरित्रवान और संवेदनशील समाज आवश्यक है।



कार्यक्रम में ये रहे मौजूद : कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल, डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’, हंसराज विश्वकर्मा, मेयर अशोक कुमार तिवारी, विधायक नीलकंठ तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव, त्रिभुवन राम, सुनील पटेल, डॉ. अवधेश सिंह, विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र राय, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया, जिलाध्यक्ष रामसकल पटेल, मीडिया प्रभारी मधुकर चित्रांश, उपाध्यक्ष नवरतन राठी और सेवाश्रम संघ के स्वामी विश्वात्मानंद, स्वामी धनेशानंद माैजूद रहे।