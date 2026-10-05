तीन वर्ष की उम्र में बने थे श्रीराम: 78 साल तक लीला का हिस्सा रहे 85 वर्षीय लक्ष्मी नारायण, कई भूमिकाएं निभाई

लक्ष्मी नारायण पांडेय के भतीजे रजनीश पांडेय बताते हैं कि समय बीता तो बड़े पिता लक्ष्मी नारायण पांडेय की रामलीला में सक्रियता बढ़ती गई। वह मुख्य पात्रों राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के अलावा कई पात्रों की भूमिका निभा चुके हैं। उन्हें रामलीला के संस्कार परदादा पं. पदार्थ पांडेय से मिले। उनके परदादा के पिता और दादा भी लीला से जुड़े थे। वह अपने दादा पं. क्षेत्रपाल पांडेय की अंगुलियां पकड़ कर रामलीला में जाया करते थे।



दादा के बाद उनके पिता पं. अनिरुद्ध पांडेय और चाचा पं. लक्ष्मण पांडेय की निभाई भूमिकाओं से प्रेरणा मिली। पहली बार वर्ष 1970 में हनुमान की भूमिका निभाई थी। बावजूद इसके वह घर पर ही मानस की चौपाइयों का पाठ करते हैं। रजनीश बताते हैं कि जब उनके बड़े पिता जी मंच से व्यास की भूमिका निभाते थे, तो उन्हें केवल उसमें व्यास जी ही नजर आते थे।