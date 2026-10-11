फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   New technology and easy loans will boost the industrial future of Purvanchal.

Varanasi News: नई तकनीक और आसान लोन से संवरेगा पूर्वांचल का औद्योगिक भविष्य

Sun, 11 Oct 2026 02:18 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:18 AM IST
विज्ञापन
New technology and easy loans will boost the industrial future of Purvanchal.
वाराणसी समेत पूर्वांचल के एमएसएमई को आसानी से लोन मिल सकेगा। इससे नए उद्योगों को पंख लगेंगे। चांदपुर स्थित दी स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के कार्यालय में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और एसोसिएशन के बीच डीआईए पहल के तहत एक समझौता हुआ। इस पर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश भाटिया और सिडबी के सहायक महाप्रबंधक अक्षय कुमार ने हस्ताक्षर किए। मौके पर सिडबी के सहायक प्रबंधक रवि होरो और दुर्गेश खरे भी उपस्थित रहे।
विज्ञापन

सिडबी के सहायक महाप्रबंधक अक्षय कुमार ने बताया कि इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य एसोसिएशन की संस्थागत क्षमता को बढ़ाना तथा सदस्य इकाइयों को व्यावसायिक विस्तार, तकनीकी उन्नयन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। समझौते के तहत डीआईए पोर्टल के जरिये उद्यमियों को प्रबंधन, सर्वेक्षण, ई-लर्निंग, वेबिनार, विश्लेषण और डैशबोर्ड जैसी आधुनिक डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी। तकनीकी और वित्तीय सहायता के अलावा, उद्योगों को वित्त, निर्यात, डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट), विपणन, वैधानिक अनुपालन और हरित विकास के लिए विशेषज्ञ परामर्श भी उपलब्ध कराया जाएगा।
विज्ञापन

एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश भाटिया ने कहा कि एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार की रीढ़ हैं, जिन्हें मौजूदा दौर में केवल वित्त ही नहीं, बल्कि डिजिटल कौशल और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की भी सख्त दरकार है। वहीं, महासचिव नीरज पारीख ने विश्वास जताया कि इस पहल से स्थानीय उद्यम आधुनिक तकनीक अपनाकर गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता बढ़ा सकेंगे। अंत में उपाध्यक्ष अनुपम देवा ने सिडबी का आभार व्यक्त किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed