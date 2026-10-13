नवरात्र: वाराणसी में दूसरे दिन 2312 नए वाहन बिके, 500 गाड़ियों की रोज बुकिंग; 250 करोड़ का हुआ कारोबार

शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन बाजारों में धनवर्षा की रफ्तार और तेज हो गई। ऑटोमोबाइल से लेकर रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सराफा बाजार में बिक्री का नया रिकॉर्ड बना। पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन कारोबार में लगभग 25 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया। कारोबारी संगठनों के अनुसार, समूचे बाजार में एक ही दिन में 250 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हुआ। इसमें अकेले ऑटोमोबाइल सेक्टर की हिस्सेदारी 125 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई।

विज्ञापन





शहर की सड़कों पर दूसरे दिन कुल 2312 नए वाहन उतरे। इनमें 437 कारें और 1875 दोपहिया वाहन शामिल रहे। पहले दिन 1850 गाड़ियां बिकी थीं। इसकी तुलना में दूसरे दिन मांग में भारी इजाफा देखा गया। सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ कारोबारियों ने भी अपनी मां, पत्नी और बेटियों के नाम पर वाहनों की प्राथमिकता से खरीदारी की।