फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Navratri 2312 new vehicles sold in Varanasi second day 500 vehicles booked daily business 250 crore generated

नवरात्र: वाराणसी में दूसरे दिन 2312 नए वाहन बिके, 500 गाड़ियों की रोज बुकिंग; 250 करोड़ का हुआ कारोबार

Tue, 13 Oct 2026 02:35 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Tue, 13 Oct 2026 02:35 PM IST
सार

वाराणसी में त्योहारी खरीदारी से बाजारों में रौनक बढ़ गई है। सराफा से इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार तक कारोबार में 25 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई और कुल कारोबार 250 करोड़ रुपये पहुंच गया। दूसरे दिन 2312 नए वाहन बिके, जबकि रोजाना करीब 500 गाड़ियों की बुकिंग हो रही है। व्यापारियों को आगे भी बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।

विज्ञापन
Navratri 2312 new vehicles sold in Varanasi second day 500 vehicles booked daily business 250 crore generated
नवरात्र में खरीदारी करते लोग। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन बाजारों में धनवर्षा की रफ्तार और तेज हो गई। ऑटोमोबाइल से लेकर रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सराफा बाजार में बिक्री का नया रिकॉर्ड बना। पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन कारोबार में लगभग 25 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया। कारोबारी संगठनों के अनुसार, समूचे बाजार में एक ही दिन में 250 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हुआ। इसमें अकेले ऑटोमोबाइल सेक्टर की हिस्सेदारी 125 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई।

विज्ञापन


शहर की सड़कों पर दूसरे दिन कुल 2312 नए वाहन उतरे। इनमें 437 कारें और 1875 दोपहिया वाहन शामिल रहे। पहले दिन 1850 गाड़ियां बिकी थीं। इसकी तुलना में दूसरे दिन मांग में भारी इजाफा देखा गया। सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ कारोबारियों ने भी अपनी मां, पत्नी और बेटियों के नाम पर वाहनों की प्राथमिकता से खरीदारी की। 

विज्ञापन
Trending Videos

वाराणसी ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि छोटी कारों, सीएनजी और हाइब्रिड मॉडलों की मांग चरम पर है। स्विफ्ट, आई-टेन, वैगन-आर और ब्रेजा जैसे मॉडलों पर वेटिंग बढ़कर 55 से 60 दिनों तक चल रही है। रोजाना 500 गाड़ियों की बुकिंग हो रही हे। 

सराफा में प्री-बुकिंग तेज : वाराणसी सराफा एसोसिएशन के महामंत्री रवि सराफ के मुताबिक, दूसरे दिन ज्वैलरी बाजार में पहले दिन से 25 प्रतिशत अधिक ग्राहकी रही। हल्के वजन के सोने के हार, मांगटीका, अंगूठी और चांदी की पाजेब की मांग सबसे अधिक रही। आगामी वैवाहिक सीजन को देखते हुए लोगों ने भारी गहनों की एडवांस बुकिंग भी कराई।

विज्ञापन

इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में आईफोन का क्रेज 
इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में भी 25 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। बड़ी स्क्रीन के स्मार्ट टीवी, डबल डोर फ्रिज, फ्रंट-लोड वाशिंग मशीन और एसी की जमकर बिक्री हुई। नए आईफोन मॉडल को खरीदने के लिए युवाओं की कतारें शो-रूम के बाहर लगी रहीं। उधर, जमीन-मकान की खरीद में भी तेजी बनी रही।

विज्ञापन

एक दिन में 319 रजिस्ट्री
रियल एस्टेट बाजार में नवरात्र के दूसरे दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिली। पिंडरा, राजातालाब और सदर सहित सभी सात निबंधन कार्यालयों में कुल 319 विलेखों की रजिस्ट्री दर्ज की गई। इससे विभाग को 9,02,08,020 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed