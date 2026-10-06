{"_id":"6ac40e9645ebb12a3f0f65b2","slug":"motorcyclist-dies-in-road-accident-while-on-his-way-to-in-laws-house-varanasi-news-c-20-vns1056-1570528-2026-10-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Varanasi News: ससुराल जाते समय बाइक सवार युवक की सड़क हादसे में मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Varanasi News: ससुराल जाते समय बाइक सवार युवक की सड़क हादसे में मौत

वाराणसी ब्यूरो

Updated Tue, 06 Oct 2026 02:24 AM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 02:24 AM IST

विज्ञापन







Link Copied

