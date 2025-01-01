विज्ञापन

शिवपुर। शिवपुर क्षेत्र के परमानंदपुर में 250 वर्ष पुराने प्राचीन पंचमुखी हनुमानगढ़ी मंदिर के नवनिर्माण और सुंदरीकरण कार्य शुक्रवार को भूमि पूजन के साथ शुरू हुआ। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने विधिवत भूमि पूजन कर विकास कार्यों की नींव रखी। इस पहल से क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। स्थानीय लोगों ने मंदिर को भव्य और आकर्षक रूप देने का संकल्प लिया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह मंदिर वर्षों से गहरी आस्था का केंद्र रहा है। यह केवल पूजा-अर्चना का स्थल नहीं, बल्कि गांव की श्रद्धा, संस्कृति और सामाजिक एकजुटता का प्रतीक है। पूजन में मंदिर समिति के अध्यक्ष विनय पटेल, उपाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, रवि सिंह राजपूत, दिलीप कुमार सिंह आदि रहे। संवाद