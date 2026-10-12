फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Minister of State Hansraj Vishwakarma distributed free sewing machines to 15 women in Varanasi

वाराणसी: राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने 15 महिलाओं को बांटीं निशुल्क सिलाई मशीनें, आत्मनिर्भर बनाने पर जोर

Mon, 12 Oct 2026 05:26 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: किशन चौबे Updated Mon, 12 Oct 2026 05:26 PM IST
सार

वाराणसी के रोहनिया राजेंद्र राय सेवा ट्रस्ट की ओर से सोमवार को निशुल्क सिलाई मशीन वितरण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने 15 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित कीं। 

विज्ञापन
Minister of State Hansraj Vishwakarma distributed free sewing machines to 15 women in Varanasi
राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने महिलाओं को बांटीं निशुल्क सिलाई मशीनें - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वाराणसी में महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से राजेंद्र राय सेवा ट्रस्ट की ओर से सोमवार को निशुल्क सिलाई मशीन वितरण समारोह आयोजित किया गया। रोहनिया क्षेत्र के अमरा खैरा स्थित ट्रस्ट कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने 15 जरूरतमंद महिलाओं को निशुल्क सिलाई मशीनें वितरित कीं। कार्यक्रम के संयोजक राजेश सिंह रहे।

विज्ञापन


स्वरोजगार से मजबूत होंगे परिवार
कार्यक्रम में राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सिलाई मशीन जैसी सहायता महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने और अपनी आजीविका चलाने में मददगार हो सकती है। इससे वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकती हैं और परिवार की आय बढ़ाने में भी योगदान दे सकती हैं।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि स्वरोजगार से परिवार और समाज दोनों सशक्त होते हैं। राजेंद्र राय सेवा ट्रस्ट की ओर से जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन उपलब्ध कराने की पहल सराहनीय है। उन्होंने ट्रस्ट के सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए भविष्य में भी हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

Trending Videos

ट्रस्ट के पदाधिकारी रहे मौजूद
समारोह में ट्रस्ट की न्यासी रीना राय और रिंकी राय समेत संजय पटेल, वाटर पटेल, शुभम और विनोद उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित कर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया।

वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र स्थित अमरा खैरा में राजेंद्र राय सेवा ट्रस्ट की ओर से सोमवार को निशुल्क सिलाई मशीन वितरण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने 15 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित कीं। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मददगार है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed