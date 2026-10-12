वाराणसी: राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने 15 महिलाओं को बांटीं निशुल्क सिलाई मशीनें, आत्मनिर्भर बनाने पर जोर

वाराणसी में महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से राजेंद्र राय सेवा ट्रस्ट की ओर से सोमवार को निशुल्क सिलाई मशीन वितरण समारोह आयोजित किया गया। रोहनिया क्षेत्र के अमरा खैरा स्थित ट्रस्ट कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने 15 जरूरतमंद महिलाओं को निशुल्क सिलाई मशीनें वितरित कीं। कार्यक्रम के संयोजक राजेश सिंह रहे।

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