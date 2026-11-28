Varanasi News: तरना में मंत्री ने लगाई जनचौपाल, सुनीं समस्याएं
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:20 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:20 AM IST
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तरना वार्ड में शुक्रवार को जनचौपाल लगाकर मंत्री रविंद्र जायसवाल ने लोगों की समस्याएं सुनीं। रामजानकी मंदिर परिसर में आयोजित जनचौपाल में सड़क, पेयजल, सीवर और जलनिकासी से जुड़ी शिकायतें पहुंचीं। मंत्री ने अधिकारियों को समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान पेंशन, आयुष्मान कार्ड और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन भी भरवाए गए।
राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों की शिकायतें सुनीं। लोगों ने सड़क, पेयजल, सीवर, जलनिकासी और प्रकाश व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं उठाईं। इस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं के निस्तारण में लापरवाही और अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनचौपाल में सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए मौके पर ही ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई। जनचौपाल में जलकल, जल निगम, लोक निर्माण विभाग, गेल, नगर निगम, आलोक विभाग, डूडा और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
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राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों की शिकायतें सुनीं। लोगों ने सड़क, पेयजल, सीवर, जलनिकासी और प्रकाश व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं उठाईं। इस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं के निस्तारण में लापरवाही और अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनचौपाल में सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए मौके पर ही ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई। जनचौपाल में जलकल, जल निगम, लोक निर्माण विभाग, गेल, नगर निगम, आलोक विभाग, डूडा और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
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