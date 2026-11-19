वैज्ञानिकों ने बताया कि चार साल पहले 2022 में गोरखपुर के कुसमही जंगल की बीमार पत्तियों पर इसे देखा गया था। लंबे समय तक शोध चलता रहा। परिणाम चौंकाने वाले थे। विशिष्ट आकार और सूक्ष्म संरचनात्मक लक्षणों के आधार पर इसे एक नए वंश के रूप में मान्यता दी गई है। नामकरण विश्वविख्यात कवक वैज्ञानिक प्रोफेसर पेड्रो विलेम क्रूस के सम्मान में किया गया है।



प्रो. क्रूस नीदरलैंड के प्रतिष्ठित वेस्ट र्डाइक फंगल बायोडायवर्सिटी इंस्टीट्यूट के निदेशक रह चुके हैं, जिन्होंने आधुनिक कवक वर्गिकी, जैव विविधता और पादप रोग विज्ञान के क्षेत्र में कई वैश्विक शोध कर चुके हैं। कवक विज्ञान को काफी ऊंचाइयां दी हैं।



इस नए वंश की स्थापना के लिए शोधकर्ताओं ने मॉडर्न एटॉमिक टेक्नोलॉजी, डीएनए बारकोडिंग जीन और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया। यह खोज न केवल आधुनिक कवक वर्गिकी में नया अध्याय जोड़ेगी। दवाओं पर काफी काम हो सकेगा।