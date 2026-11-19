बीएचयू की खोज: कुसम्ही के जंगलों की बीमार पत्तियों पर खोजा कवक का औषधीय वंश, कैंसररोधी गुणों की संभावना
कुसम्ही के जंगलों की बीमार पत्तियों पर कवक का औषधीय वंश खोजा गया। बीएचयू के वैज्ञानिकों ने ये खोज की है। यह रिसर्च 17 नवंबर को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल ‘माइकोलॉजिकल प्रोग्रेस’ में प्रकाशित हो चुका है।
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बीएचयू के वनस्पति वैज्ञानिकों ने कवक के नए औषधीय गुणों वाले वंश ‘पेड्रोक्रूसियोप्सिस’ की खोज की है। गोरखपुर कुसम्ही जंगल में होलोप्टेलिया इंटेग्रिफोलिया नाम के पौधे की बीमार पत्तियों से इकट्ठा किया गया है। ये पौधों की गिरी या सड़ी पत्तियों पर ही उगे थे। इन्हें असामान्य पर्ण-आश्रित हाइफोमाइसीटस कवक बोला जाता है। इसमें कई बायोएक्टिव तत्वों की मौजूदगी भी है जो कि इस कवक के नए वंश में एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी कैंसर गुण पाए गए हैं। शरीर की इम्यूनिटी बेहतर करने के भी तत्वों की भी पहचान की गई है।
नए कवक वंश का इस्तेमाल दवाओं और बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए किया जा सकता है। यह रिसर्च 17 नवंबर को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल ‘माइकोलॉजिकल प्रोग्रेस’ में प्रकाशित हो चुका है। यह जर्मन माइकोलॉजिकल सोसाइटी से संबद्ध शोध पत्रिका है।
वनस्पति विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राघवेंद्र सिंह और उनके शोधार्थी सौम्यदीप राजवार, जयप्रकाश, संजीत कुमार वर्मा, संजय यादव और अमन गुप्ता के साथ गोरखपुर की गार्गी सिंह ने मिलकर इसे खोजा है। रसायन विज्ञान विभाग के डॉ. कमलेश कुमार भी शामिल रहे।
डीएनए बारकोडिंग, जीन माइक्रोस्कोपी तकनीक का इस्तेमाल
वैज्ञानिकों ने बताया कि चार साल पहले 2022 में गोरखपुर के कुसमही जंगल की बीमार पत्तियों पर इसे देखा गया था। लंबे समय तक शोध चलता रहा। परिणाम चौंकाने वाले थे। विशिष्ट आकार और सूक्ष्म संरचनात्मक लक्षणों के आधार पर इसे एक नए वंश के रूप में मान्यता दी गई है। नामकरण विश्वविख्यात कवक वैज्ञानिक प्रोफेसर पेड्रो विलेम क्रूस के सम्मान में किया गया है।
प्रो. क्रूस नीदरलैंड के प्रतिष्ठित वेस्ट र्डाइक फंगल बायोडायवर्सिटी इंस्टीट्यूट के निदेशक रह चुके हैं, जिन्होंने आधुनिक कवक वर्गिकी, जैव विविधता और पादप रोग विज्ञान के क्षेत्र में कई वैश्विक शोध कर चुके हैं। कवक विज्ञान को काफी ऊंचाइयां दी हैं।
इस नए वंश की स्थापना के लिए शोधकर्ताओं ने मॉडर्न एटॉमिक टेक्नोलॉजी, डीएनए बारकोडिंग जीन और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया। यह खोज न केवल आधुनिक कवक वर्गिकी में नया अध्याय जोड़ेगी। दवाओं पर काफी काम हो सकेगा।