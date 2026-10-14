वाराणसी: मंडलीय अस्पताल में मरीजों को राहत, एमसीएच विंग के दूसरे तल पर सर्जरी के पुरुष-महिला मरीज होंगे शिफ्ट

मंडलीय जिला चिकित्सालय में मरीजों को बेड और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए समयसीमा तय कर दी गई है। डीएम सत्येंद्र कुमार ने मंगलवार को एमसीएच विंग और इमरजेंसी भवन का निरीक्षण कर तीन दिन में 30 बेड पर मरीजों को शिफ्ट करने का निर्देश दिया। तीसरे तल पर 106 बेड की व्यवस्था 25 अक्तूबर से पहले पूरी करनी होगी, जबकि चौथे तल पर 58 बेड और उनसे जुड़ी चिकित्सा सुविधाएं एक माह में तैयार करनी हैं। अस्पताल को 500 बेड के मल्टी सुपरस्पेशियलिटी चिकित्सालय के रूप में विकसित करने की दिशा में यह काम किया जा रहा है।

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एमसीएच विंग के दूसरे तल पर 20 बेड पुरुष सर्जरी और 10 बेड महिला सर्जरी के लिए निर्धारित हैं। जिलाधिकारी ने वार्ड, वॉशरूम और अन्य जरूरी सुविधाओं का काम तीन दिन में पूरा कर मरीजों को शिफ्ट करने का निर्देश दिया। तीसरे तल पर पुरुष मेडिसिन के 52, महिला मेडिसिन के 30, पुरुष आर्थो के 16 और महिला आर्थो के आठ बेड समेत कुल 106 बेड की व्यवस्था होनी है। यहां फ्लोर फिनिशिंग, वॉशरूम और ऑक्सीजन संबंधी काम 25 अक्तूबर से पहले पूरा करने को कहा गया। विज्ञापन



एमसीएच विंग के चौथे तल पर 58 बेड की व्यवस्था की जा रही है। इसमें आईसीयू, पीडियाट्रिक, पीआईसीयू, ब्लड बैंक, पैथोलॉजी, आईसीटीसी और लॉन्ड्री जैसी सुविधाएं शामिल हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य एक माह में पूरा कर सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। एमसीएच विंग के दूसरे तल पर 20 बेड पुरुष सर्जरी और 10 बेड महिला सर्जरी के लिए निर्धारित हैं। जिलाधिकारी ने वार्ड, वॉशरूम और अन्य जरूरी सुविधाओं का काम तीन दिन में पूरा कर मरीजों को शिफ्ट करने का निर्देश दिया। तीसरे तल पर पुरुष मेडिसिन के 52, महिला मेडिसिन के 30, पुरुष आर्थो के 16 और महिला आर्थो के आठ बेड समेत कुल 106 बेड की व्यवस्था होनी है। यहां फ्लोर फिनिशिंग, वॉशरूम और ऑक्सीजन संबंधी काम 25 अक्तूबर से पहले पूरा करने को कहा गया।एमसीएच विंग के चौथे तल पर 58 बेड की व्यवस्था की जा रही है। इसमें आईसीयू, पीडियाट्रिक, पीआईसीयू, ब्लड बैंक, पैथोलॉजी, आईसीटीसी और लॉन्ड्री जैसी सुविधाएं शामिल हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य एक माह में पूरा कर सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

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