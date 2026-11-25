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रामनगर। पुलिस ने मंगलवार को लंका मैदान से एक डीसीएम ट्रक में लदी 199 पेटी अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने मौके से चालक राजेंद्र सिंह (26) को गिरफ्तार कर ट्रक कब्जे में ले लिया। बरामद शराब की कीमत का आकलन किया जा रहा है। थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत लंका मैदान में चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मैदान में खड़े एक डीसीएम ट्रक में अवैध शराब लदी है। पुलिस टीम ने ट्रक की तलाशी ली तो 199 पेटियों में रखी 2388 बोतल शराब बरामद हुई। प्रत्येक बोतल 750 मिलीलीटर की थी। कुल 1791 लीटर शराब है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार चालक की पहचान राजेंद्र सिंह (26) पुत्र विजय सिंह निवासी बैसलाना, थाना सरुंड, जिला जयपुर (राजस्थान) का है। पूछताछ में उसने बताया कि चंडीगढ़ से शराब लादकर बिहार ले जाई जा रही थी। वहां अधिक मुनाफे पर बेचने की तैयारी थी। पैसों के लालच में वह शराब तस्करी के धंधे में शामिल हुआ था। संवाद