काशी विद्यापीठ: 24 अक्तूबर को पठन-पाठन रहेगा स्थगित, ऑनलाइन मोड में चलेंगी कक्षाएं
वाराणसी में 24 अक्टूबर को होने वाले एयर शो के कारण यातायात व्यवस्था को देखते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में शनिवार को पठन-पाठन स्थगित रहेगा। कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी, जबकि विश्वविद्यालय के सभी विभाग और कार्यालय खुले रहेंगे।
विस्तार
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 24 अक्तूबर को पठन-पाठन स्थगित रहेगा। वाराणसी में आयोजित होने वाले एयर शो के मद्देनजर यातायात व्यवस्था को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। इस दिन विश्वविद्यालय की कक्षाएं ऑनलाइन मोड में संचालित की जाएंगी। हालांकि, विश्वविद्यालय के सभी विभाग और कार्यालय सामान्य रूप से खुले रहेंगे।
कुलसचिव डॉ. सुनीता पाण्डेय ने बताया कि वाराणसी जनपद में 24 अक्टूबर को एयर शो का आयोजन प्रस्तावित है। एयर शो के दौरान शहर में यातायात प्रबंधन और आवागमन को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। इसे देखते हुए विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के आवागमन को ध्यान में रखते हुए 24 अक्टूबर को पठन-पाठन स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि इस दौरान सभी नियमित कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित होंगी। विद्यार्थियों को संबंधित विभाग और शिक्षकों की ओर से ऑनलाइन कक्षाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
विभाग और कार्यालय रहेंगे खुले
विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पठन-पाठन स्थगित रहने का प्रभाव विभागों और कार्यालयों के कामकाज पर नहीं पड़ेगा। 24 अक्टूबर को विश्वविद्यालय के सभी विभाग और कार्यालय यथावत खुले रहेंगे और निर्धारित कार्य किए जाएंगे।
एयर शो को लेकर यातायात में बदलाव
वाराणसी में 24 अक्टूबर को होने वाले एयर शो को लेकर शहर में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। एयर शो के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने कई मार्गों पर यातायात प्रबंधन की व्यवस्था की है। इसी के मद्देनजर काशी विद्यापीठ ने विद्यार्थियों की आवाजाही को देखते हुए एक दिन के लिए ऑफलाइन पठन-पाठन स्थगित कर ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का फैसला किया है।