शास्त्रीय गायन की कड़ी में डॉ. ऋषि मिश्र ने राग यमन कल्याण की मधुर तानों से रस घोल दिया। पहाड़ी राग में निबद्ध ठुमरी ‘बंशी वाले श्याम...’ और ‘चलो मां गंगा यमुना तीरे...’ की प्रस्तुति में उनका बखूबी साथ डॉ. कृतिका मिश्रा ने दिया, जबकि तबले पर प्रशांत मिश्रा और संवादिनी पर ऋतिक शुक्ला ने संगत की। नृत्य की श्रेणी में बनारस घराने के कथक नृत्य कलाकार पंडित सौरभ, गौरव मिश्रा ने भगवान भोलेनाथ की आराधना से नृत्य का शुभारंभ किया।



कथक नृत्यांगना अदिति शर्मा ने शिव वंदना ‘जय डमरू धर, जय त्रिपुरारी’ से आगाज कर तीन ताल में सधे ताल पाट दिखाए और गौरी वंदन से समापन किया। प्रयागराज से आईं कथक नृत्यांगना वर्षा मिश्रा ने काशी में अपनी पहली प्रस्तुति देते हुए भगवान शंकर की थीम पर आधारित तीन ताल में तराने, गीत और शिव स्तुति पर भावपूर्ण अभिनय किया। पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार ने कलाकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।