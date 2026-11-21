काशी-गंगा महोत्सव: कबीर के भजन और शिव स्तुति ने मोहा, 4.5 घंटे में 15 कलाकारों ने नमो घाट पर बांधा समा
काशी-गंगा महोत्सव की दूसरी शाम नमो घाट पर सुरों और भक्ति के नाम रही। मां गंगा की लहरों के सामने कबीर के भजनों और शिव स्तुति ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बारिश की रिमझिम फुहारों के बीच 4.5 घंटे तक 15 कलाकारों ने शास्त्रीय संगीत, नृत्य और घुंघरुओं की झंकार से समां बांधा।
विस्तार
रिमझिम फुहार और कल-कल बहती पुण्यसलिला मां गंगा के सामने नमो घाट पर शनिवार शाम मुक्ताकाशीय मंच से प्रकृति और कला का अद्भुत संगम देखने को मिला। गंगा महोत्सव के दूसरे दिन मौसम की ठंडक पर कलाकारों का जोश और श्रोताओं का अनुराग भारी पड़ा।
दोपहर तीन बजे से शुरू सांस्कृतिक महाकुंभ में विभिन्न कलाकारों और समूहों ने सुरमयी व लयबद्ध प्रस्तुतियों से काशी की शाम को अविस्मरणीय बना दिया। महोत्सव के द्वितीय चरण का शुभारंभ विकास तिवारी के गायन से हुआ, जिन्होंने श्री गणेश वंदना से माहौल को मंगलमय बनाया।
इसके बाद अमलेश शुक्ला ने ‘काशी गंगा महोत्सव काशी की पहचान है’, ‘पावन गंगा तट की शोभा लगती कितनी प्यारी है’ और ‘कैलाश के निवासी नमो बार-बार हूं’ गीतों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। तीसरी प्रस्तुति में आस्था शुक्ला ने ‘मां पावन हो गंगा में डूबे नहाए हर हर गंगे’, ‘शिव कैलाशों के वासी’, ‘मैं तेरे ही भरोसे हनुमान’ और ‘जब जिद पर अड़ गई पार्वती’ सुनाकर दर्शकों को आनंदित कर दिया।
बारिश की रिमझिम फुहारों के बीच गूंजे शास्त्रीय सुर और घुंघरुओं की झंकार
चौथी प्रस्तुति में वर्षा तिवारी ने अपने लोक गायन से पूर्वांचल की मिट्टी की सोंधी खुशबू बिखेरी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष प्रो. जयंत खोत ने शास्त्रीय गायन से समा बांधा। राग हंसध्वनि में मध्य तीन ताल में निबद्ध बंदिश ‘शंकर डमरू बाजे’ से गायन का आरंभ किया और भजन ‘जिनके मन में राम’ से समापन किया।
गायन में उनकी धर्मपत्नी खोत सहभागी रहीं, तबले पर पं. विभास महाराज और संवादिनी पर हर्षित उपाध्याय ने सधी हुई संगत की। संध्या की प्रमुख प्रस्तुतियों में डॉ. श्वेता पाठक का शास्त्रीय व उपशास्त्रीय गायन विशेष आकर्षण रहा। तानपुरे व सह-गायन में गौरी मिश्रा, सारंगी पर अनीश मिश्रा, तबले पर पं. ललित कुमार और हारमोनियम पर डॉ. इंद्रदेव चौधरी ने जुगलबंदी की।
यादगार बनी महोत्सव की दूसरी शाम
शास्त्रीय गायन की कड़ी में डॉ. ऋषि मिश्र ने राग यमन कल्याण की मधुर तानों से रस घोल दिया। पहाड़ी राग में निबद्ध ठुमरी ‘बंशी वाले श्याम...’ और ‘चलो मां गंगा यमुना तीरे...’ की प्रस्तुति में उनका बखूबी साथ डॉ. कृतिका मिश्रा ने दिया, जबकि तबले पर प्रशांत मिश्रा और संवादिनी पर ऋतिक शुक्ला ने संगत की। नृत्य की श्रेणी में बनारस घराने के कथक नृत्य कलाकार पंडित सौरभ, गौरव मिश्रा ने भगवान भोलेनाथ की आराधना से नृत्य का शुभारंभ किया।
कथक नृत्यांगना अदिति शर्मा ने शिव वंदना ‘जय डमरू धर, जय त्रिपुरारी’ से आगाज कर तीन ताल में सधे ताल पाट दिखाए और गौरी वंदन से समापन किया। प्रयागराज से आईं कथक नृत्यांगना वर्षा मिश्रा ने काशी में अपनी पहली प्रस्तुति देते हुए भगवान शंकर की थीम पर आधारित तीन ताल में तराने, गीत और शिव स्तुति पर भावपूर्ण अभिनय किया। पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार ने कलाकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
इन कलाकारों ने भी दी प्रस्तुति
महोत्सव के मंच पर दोपहर तीन बजे से ही कला की विविध विधाओं का प्रवाह चलता रहा। इस दौरान विकास मिश्र (गायन), प्रियंका सहवाल (शास्त्रीय गायन), आदित्य सारस्वत (गायन), सोनी सेठ (कथक), सुजीत तिवारी (लोक गायन), नीरज मिश्र के त्रिशूल बैंड (समूह वादन), निलेश-निकेश कुमार मलिक (भजन गायन) ने प्रस्तुतियों से श्रोताओं को देर शाम तक बांधे रखा।
आज कल्पना पटवारी की लोक-धुनों की खनक
गंगा महोत्सव के तीसरे दिन रविवार को मंच पर लोक गायिका कल्पना पटवारी अपनी प्रस्तुति देंगी। पूर्वांचल और भोजपुरी लोक संगीत की पारंपरिक विधाओं को विश्व पटल पर पहचान दिलाने वाली कल्पना पटवारी भोजपुरी और फिल्मी गीतों से श्रोताओं का मनोरंजन करेंगी।