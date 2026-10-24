जौनपुर: किसान की मौत के बाद घर पर शव रखकर प्रदर्शन, रास्ते के विवाद में लगाई थी आग; प्रधान समेत पांच पर केस

जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के परियावां (लौकरी) गांव में रास्ते के विवाद में खुद को आग लगाने वाले किसान दिनेश कुमार मौर्य (35) की शुक्रवार देर रात बीएचयू ट्रामा सेंटर में उपचार के दौरान मौत हो गई। किसान की मौत के बाद परिजनों ने शव घर पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजन मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है।

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जानकारी के अनुसार, 17 अक्तूबर को निजी जमीन से चकरोड निर्माण के विरोध में दिनेश कुमार मौर्य ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली थी। आग की चपेट में आने से वह करीब 40 प्रतिशत झुलस गए थे। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया था। कई दिनों तक उपचार चलने के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।