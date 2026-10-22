गंगा के ऊपर गरजेंगे लड़ाकू विमान: एयर शो में पहली बार शामिल होगा आईएल 78, उड़ान भरेंगे 100 विमान

विंग्स ओवर गंगेज की थीम पर वायु सेना की ओर से आयोजित तीन दिवसीय एरियल डिस्प्ले 2026 आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए बुधवार को गंगा के ऊपर अभ्यास किया गया। इसमें राफेल, सुखोई-30 एमकेआई, मिराज-2000, जगुआर, मिग-29 और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों ने मैन्यूवर दिखाए। राफेल और सुखोई की गर्जना से काशी का आसमान गूंज उठा।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इससे पहले छावनी स्थित भारतीय वायु सेना के एयरबेस में मंगलवार को हुई प्रेसवार्ता में वायुसेना के एयर वाइस मार्शल पीवीएस नारायण, पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने एयर शो के बारे में विस्तृत जानकारी दी।वायु सेना के ग्रुप कैप्टन पारिजात सौरभ ने बताया कि एयर शो तीन दिन एक ही समय पर दो भाग में होगा। सुबह 11:40 से 12:30 बजे और दोपहर 1:30 से 2 बजे तक शो दिखाया जाएगा। सभी फॉर्मेशन, विमानों की जानकारी पीपीटी के माध्यम से दी गई।पुलिस आयुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्तूबर को दोपहर 12:45 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे। यहां से नमो घाट पर एयर शो में शामिल होंगे। सड़क पर यातायात शून्य रहेगा। वहीं, मंडलायुक्त ने प्रशासनिक तैयारियों के बारे में जानकारी दी।