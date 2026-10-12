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Varanasi News: एसआईआर नहीं हुआ तो भारत बन जाएगा घुसपैठियों की धर्मशाला

Mon, 12 Oct 2026 02:22 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:22 AM IST
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If the SIR is not implemented, India will turn into a haven for infiltrators
विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजीव गुरुजी ने कहा कि एसआईआर नहीं हुआ तो भारत घुसपैठियों की धर्मशाला बन जाएगा। मतदाता सूची में 2.37 करोड़ जेन-जी मतदाता जोड़े गए हैं। रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के समर्थन में सुभाष भवन लमहीं में हुई कार्यशाला में उन्होंने कहीं।
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अध्यक्षता करते हुए नौशाद दूबे ने कहा कि एसआईआर को देश के हर हिस्से में लागू करें नहीं तो घुसपैठियों और रोहिंग्या के अलावा कोई वोट दे नहीं पाएगा। युवा परिषद बीएचयू की अध्यक्ष जीनत रहमान, संस्थान के राष्ट्रीय परिषद सदस्य मयंक श्रीवास्तव, बीएचयू के इतिहास विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. मृदुला जायसवाल ने भी अपने विचार रखे। कार्यशाला के बाद मानव शृंखला बनाकर सभी ने शपथ ली कि एसआईआर लागू करवाने में सरकार का साथ देंगे। दोनों हाथ उठाकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग का समर्थन किया। संचालन डॉ. अर्चना भारतवंशी और धन्यवाद विवेकानंद सिंह ने दिया। कार्यशाला में डॉ. नजमा परवीन, दक्षिता भारतवंशी, सृष्टि त्यागी, प्रज्ञा परमिता महारी, सत्यम राय आदि मौजूद रहे।
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