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वाराणसी। लंका थाना क्षेत्र के नुवाव में बृहस्पतिवार शाम मोहनसराय से रामनगर की ओर जा रहे हाइवा का अचानक ब्रेक फेल हो गया। अनियंत्रित हाइवा डिवाइडर पर चढ़कर रुक गया। पीछे से तेज रफ्तार आ रहा ट्रक हाइवा से टकरा गया। हादसे में ट्रक चालक समेत तीन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए रोहनिया के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद हाइवा चालक वाहन छोड़कर मौके से भाग निकला। दुर्घटना के चलते हाईवे पर आधे घंटे तक जाम लगा रहा। थाना प्रभारी राज कुमार शर्मा ने बताया कि मौके पर एनएचएआई के कर्मचारियों ने क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को सड़क से हटवाया। इसके बाद यातायात सामान्य हो सका। संवाद