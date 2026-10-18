त्योहार का तड़का: गोवा-आगरा से भी महंगे होटल, एयर शो, देव दीपावली से चमका ब्रांड बनारस; एक लाख में ताज का कमरा

काशी विश्वनाथ मंदिर और प्रमुख गंगा घाटों के पास होटलों, गेस्ट हाउसों और होम-स्टे संचालकों ने रेट में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। दशाश्वमेध और मंदिर परिक्षेत्र के आसपास कमरों का एक दिन का किराया 55 से 60 हजार रुपये तक है। रामघाट पर होटल अवंतिका का एक दिन का किराया 85 हजार रुपये है। बृजरामा पैलेस के कमरे का एक दिन का किराया 60 से 72 हजार है। एयर शो को देख होटलों और होम स्टे संचालकों ने भी किराए डेढ़ गुने तक हैं।



आगरा में 35 हजार तो बनारस में 1.25 लाख रुपये कमरे का रेट : गोदौलिया और दशाश्वमेध घाट से पांच किलोमीटर दूर भेलूपुर और दुर्गाकुंड जैसे इलाकों में भी पर्यटकों को एक कमरे के लिए 65 हजार से 1.25 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। इसकी तुलना में 24 नवंबर की तारीख पर आगरा में ताजमहल के पास प्रीमियम कमरों का किराया 25 से 35 हजार रुपये के आसपास है।

काशी में इस बार देव दिवाली से पहले पर्यटन की दिवाली मनाई जाएगी। सेना के जो भी अधिकारी, पर्यटक आएंगे वह एयर शो के बाद बनारस भी घूमेंगे। इससे पर्यटन को मजबूती मिलेगी। एयर शो में देश भर से अतिथियों के जुटने की संभावनाएं हैं। - राहुल मेहता, अध्यक्ष, टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन।