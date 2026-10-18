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Varanasi News: पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई टली, 30 अक्टूबर अगली तारीख

Sun, 18 Oct 2026 01:03 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:03 AM IST
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Hearing on review petition postponed, next date is October
वाराणसी। ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा-पाठ का अधिकार देने से संबंधित वर्ष 1991 के मुकदमे में पुनरीक्षण याचिका पर शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। विशेष न्यायाधीश द्वितीय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पूनम पाठक के अवकाश पर होने के कारण अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 30 अक्तूबर की तिथि नियत की है। मुकदमे के वादी हरिहर पांडेय के निधन के बाद उनकी तीन पुत्रियों मणिकुंतला तिवारी, नीलिमा मिश्रा और रेनू पांडेय ने पिता के स्थान पर पक्षकार बनाने और वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी को हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) की अदालत ने 11 जुलाई 2025 को दोनों मांगों से संबंधित प्रार्थना पत्र पोषणीयता के आधार पर खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ अधिवक्ता ने पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है। वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी इस पर आपत्ति जता रहे हैं।
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