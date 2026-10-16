ज्ञानवापी: मसाजिद कमेटी को लिखित आपत्ति दाखिल करने के अंतिम अवसर, चादर चढ़ाने के केस में 13 नवंबर को सुनवाई

ज्ञानवापी से जुड़े वर्ष 1991 के मूल वाद के स्थानांतरण की पुनर्विचार याचिका पर बृहस्पतिवार को जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। अदालत ने अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी को लिखित आपत्ति दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है।

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प्रकरण के अनुसार, वर्ष 1991 में पं. सोमनाथ व्यास, पं. रामरंग शर्मा और पं. हरिहर पांडेय ने मूल वाद दाखिल किया था, जो वर्तमान में अवर न्यायालय में लंबित है। अधिवक्ता अनुष्का तिवारी की ओर से इस वाद को ज्ञानवापी से संबंधित अन्य मुकदमों के साथ समेकित कर मुख्य वाद बनाने के लिए स्थानांतरण प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था।प्रार्थना पत्र खारिज होने के बाद इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान अनुष्का तिवारी की ओर से 11 अप्रैल 2025, सात जुलाई 2025 और 16 दिसंबर 2025 के आदेशों को रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। वहीं, वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने लिखित आपत्ति दाखिल करने के लिए एक और अवसर देने की मांग की।पूर्व की सुनवाई में अनुपस्थित रही अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से बृहस्पतिवार को उपस्थित होकर संबंधित प्रति प्राप्त की गई। अदालत ने कमेटी को लिखित आपत्ति दाखिल करने का अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तिथि तय की है।