गाजीपुर: सीडीओ ने किया क्रिकेट लीग का शुभारंभ, मऊ ने दो विकेट से जीता लीग का पहला मैच

गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (जीडीसीए) की ओर से स्वामी सहजानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय के जीडीसीए मैदान पर शनिवार को डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग का उद्घाटन हुआ। मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद ने फीता काटकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। लीग के पहले मुकाबले में वेदांत क्रिकेट क्लब मऊ ने सीपीसी येलो को दो विकेट से हराकर जीत दर्ज की। मऊ की जीत में अंकित पांडेय ने गेंदबाजी में पांच विकेट लेने के साथ बल्लेबाजी में नाबाद 51 रन का योगदान दिया।

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