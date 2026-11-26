गाजीपुर: 300 करोड़ से गंगा पर बनेगा पुल, 47 हजार लोगों की राह होगी आसान
गाजीपुर के चोचकपुर और चंदौली के धानापुर के बीच गंगा पर करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से आधा किलोमीटर लंबा पुल बनाने की कवायद शुरू हुई है। सेतु निगम ने सर्वे रिपोर्ट शासन को भेज दी है। प्रस्तावित पुल बनने से करीब 47 हजार लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी और दोनों जिलों के बीच व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी।
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गाजीपुर के चोचकपुर और चंदौली के धानापुर के बीच गंगा पर करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से आधा किलोमीटर लंबा पुल बनाने की कवायद शुरू हो गई है। सेतु निगम ने परियोजना का सर्वे पूरा कर रिपोर्ट शासन को भेज दी है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पुल बनने से दोनों जनपदों के करीब 47 हजार लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। साथ ही किसानों, कारोबारियों और नौकरीपेशा लोगों को भी लाभ होगा।
गंगा का जलस्तर बढ़ते ही बंद हो जाता है रास्ता
करंडा क्षेत्र के चोचकपुर गंगा घाट के उस पार चंदौली का धानापुर क्षेत्र है। दोनों जनपदों के बीच आवागमन के लिए यह रास्ता काफी सुविधाजनक है। जिला मुख्यालय से चंदौली पहुंचने के लिए भी यह कम दूरी वाला मार्ग है। इससे वाराणसी तक पहुंचना भी आसान होता है। करंडा के साथ सैदपुर क्षेत्र के लोगों को भी इसका सीधा लाभ मिल सकता है।
फिलहाल गंगा पार करने के लिए लोगों को नाव या पीपा पुल का सहारा लेना पड़ता है। गंगा का जलस्तर बढ़ते ही दोनों विकल्प बंद हो जाते हैं। ऐसे में लोगों को लंबा चक्कर लगाकर आवागमन करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए गंगा पर स्थायी पुल की जरूरत महसूस की जा रही थी।
किसानों और कारोबारियों को मिलेगा लाभ
पुल बनने से केवल आवागमन ही आसान नहीं होगा, बल्कि गाजीपुर और चंदौली के बीच व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। किसानों को अपनी उपज दूसरे जनपदों तक पहुंचाने के लिए लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। हरी सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों की आवाजाही आसान होगी। इससे क्षेत्र में रोजगार और कारोबार की नई संभावनाएं भी बनेंगी।
दोनों जनपदों के बीच रोटी-बेटी का नाता
गाजीपुर और चंदौली के बीच केवल भौगोलिक नजदीकी ही नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते भी मजबूत हैं। दोनों जनपदों के लोग एक-दूसरे के यहां वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। रोजगार और कारोबार के लिहाज से भी दोनों जिले जुड़े हुए हैं।
चंदौली से गाजीपुर में धान-चावल, विशेषकर काला चावल, कृषि उत्पाद और जरी-जरदोजी के कपड़े आते हैं। वहीं, गाजीपुर से चंदौली में हरी सब्जियों की आपूर्ति होती है। दोनों जनपदों के रास्ते रेशम, बालू और कोयले का कारोबार भी होता है। पुल बनने से इन गतिविधियों को और सहूलियत मिलने की उम्मीद है।
शासन को भेजी गई सर्वे रिपोर्ट
सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक संतोष निरंजन ने बताया कि करंडा क्षेत्र के चोचकपुर के पास गंगा पर पुल निर्माण के लिए सर्वे कराया गया है। इसकी रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी गई है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद सेतु निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी।