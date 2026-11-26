किसानों और कारोबारियों को मिलेगा लाभ

पुल बनने से केवल आवागमन ही आसान नहीं होगा, बल्कि गाजीपुर और चंदौली के बीच व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। किसानों को अपनी उपज दूसरे जनपदों तक पहुंचाने के लिए लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। हरी सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों की आवाजाही आसान होगी। इससे क्षेत्र में रोजगार और कारोबार की नई संभावनाएं भी बनेंगी।



दोनों जनपदों के बीच रोटी-बेटी का नाता

गाजीपुर और चंदौली के बीच केवल भौगोलिक नजदीकी ही नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते भी मजबूत हैं। दोनों जनपदों के लोग एक-दूसरे के यहां वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। रोजगार और कारोबार के लिहाज से भी दोनों जिले जुड़े हुए हैं।



चंदौली से गाजीपुर में धान-चावल, विशेषकर काला चावल, कृषि उत्पाद और जरी-जरदोजी के कपड़े आते हैं। वहीं, गाजीपुर से चंदौली में हरी सब्जियों की आपूर्ति होती है। दोनों जनपदों के रास्ते रेशम, बालू और कोयले का कारोबार भी होता है। पुल बनने से इन गतिविधियों को और सहूलियत मिलने की उम्मीद है।



शासन को भेजी गई सर्वे रिपोर्ट

सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक संतोष निरंजन ने बताया कि करंडा क्षेत्र के चोचकपुर के पास गंगा पर पुल निर्माण के लिए सर्वे कराया गया है। इसकी रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी गई है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद सेतु निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी।