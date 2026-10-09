Varanasi News: रामनगर में 240 से ज्यादा श्रमिकों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण

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रामनगर फेज-2 औद्योगिक क्षेत्र में बृहस्पतिवार को श्रमिक सम्मान स्वास्थ्य शिविर लगा। इसमें 240 से ज्यादा श्रमिकों और कर्मचारियों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। श्रमिकों को निशुल्क दवाएं भी वितरित की गईं। श्रम विभाग चंदौली ने जिलाधिकारी के निर्देश पर सेवा संकल्प अभियान के तहत यह पहल की। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने शिविर का उद्घाटन किया। भट्टाचार्य ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के प्रति समर्पित है। संचालन श्रम प्रवर्तन अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने किया। श्रम विभाग के अधिकारियों ने श्रमिकों और नियोजकों को नए लेबर कोड बिल, ई-श्रम पोर्टल की भी जानकारी दी। उन्हें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के फायदों से भी अवगत कराया गया। कार्यक्रम में सहायक निदेशक कारखाना वाराणसी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी चंद्र प्रकाश और नवदीप श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य विभाग की विशेष मेडिकल टीम, स्थानीय सेवायोजक और स्वयंसेवी संस्था मानव संसाधन एवं महिला कल्याण के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।