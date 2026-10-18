पटाखा विस्फोट मामला: 30 सेकंड में जमींदोज हो गया था मकान, झुलसी महिला का इलाज बिना प्लास्टिक सर्जन के

दरके मकान की जांच करने नगर निगम की टीम पहुंची : विस्फोट के बाद दरके मकान और लटके गार्डर की जांच करने नगर निगम की टीम पहुंची। टीम ने मकान की स्थिति का जायजा लिया। विस्फोट के दौरान मकान ढहने के साथ ही गार्डर लटक गया था, जिससे खतरा उत्पन्न हो गया था। ऐसे में शनिवार को नगर निगम की टीम वहां पहुंची और कार्रवाई की।



क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए मिलेगा मुआवजा

सारनाथ थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर में अवैध पटाखा फैक्टरी में हुए विस्फोट से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए प्रदेश सरकार मुआवजा देगी। शनिवार को प्रदेश सरकार के स्टांप मंत्री रविंद्र जायसवाल ने घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों को सहायता का भरोसा दिलाया।



विस्फोट की चपेट में महिला मोर्चा की नेत्री चंद्रकला का आवास भी आ गया। मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से घटना और नुकसान की जानकारी ली। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मुख्य आरोपी राजू खान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए जाने पर पुलिस प्रशासन की सराहना की।



क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिए सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान उत्तरी विधानसभा संयोजक अरविंद सिंह, पूर्व वीसी प्रो. जीसी जायसवाल, मंडल अध्यक्ष दिलीप चौहान और अतुल सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष कमलेश सोनकर मौजूद रहे। वहीं राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने भी चंद्रकला से मुलाकात की।