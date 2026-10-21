चुनाव: पोलिंग पार्टियों की रवानगी आज, मैदान में स्नातक के लिए 24 और शिक्षक के लिए 10 प्रत्याशी; कल मतदान

आयोग की ओर से वोट डालने के लिए दिए 10 विकल्प

आयोग की ओर से मतदाताओं को वोटर कार्ड के अलावा 10 विकल्प दिए हैं। इनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैनकार्ड, पासपोर्ट, काम करने वाले स्थल का पहचान पत्र, सांसद, विधायक, पार्षदों को जारी पहचान पत्र, शैक्षिक संस्थाओं से जारी पहचान पत्र, विश्वविद्यालय से जारी पहचान पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी कार्ड के जरिए वोट डाल सकेंगे।



चुनाव आयोग की ओर से वाराणसी खंड स्नातक, शिक्षक निर्वाचन के लिए दो प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। वाराणसी खंड शिक्षक चुनाव के प्रेक्षक प्रांजल यादव सर्किट हाउस के कमरा नंबर 1 में रुके हैं। इनका कंट्रोल रूम का नंबर 0542-2990081 है। इनका मोबाइल नंबर 9214408164 है। इसी प्रकार वाराणसी खंड स्नातक चुनाव के प्रेक्षक जीएस प्रियदर्शी सर्किट हाउस के कमरा नंबर 6 में रुके हैं। इनका कंट्रोल रूम का नंबर 0542-2990081 है। इनका मोबाइल नंबर 9214413010 है।