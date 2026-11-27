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आईडीए की ओर से चुनाव तिथि घोषित होने के बाद से ही डॉक्टर चुनाव लड़ने की तैयारी में लग गए हैं। वाराणसी शाखा के सचिव डॉ. अमर अनुपम का कहना है कि 250 से अधिक सदस्य (दंत चिकित्सक) चुनाव प्रक्रिया में शामिल होंगे। चुनाव तिथि और पदों की जानकारी सभी सदस्यों को दी जा चुकी है। इसमें अध्यक्ष निर्वाचित एक पद, उपाध्यक्ष दो पद, शाखा सचिव और संयुक्त सचिव दो बार के लिए एक पद, असिस्टेंट सेक्रेटरी में दो बार के लिए एक पद पर चुनाव होगा। साथ ही सीडीई कन्वीनर एक पद, कोषाध्यक्ष दो बार के लिए एक पद, एडिटर दो बार के लिए एक पद, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव और एक्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर पर 6-6 पद पर इस बार चुनाव कराया जाएगा।

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जिले के दंत चिकित्सकों की संस्था इंडियन डेंटल एसोसिएशन (आईडीए) में नई कार्यकारिणी का चुनाव 29 नवंबर को होगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित 16 पदों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। अमरा अखरी स्थित होटल में होने वाले चुनाव में 29 नवंबर को ही नई टीम की घोषणा भी की जाएगी।