वाराणसी: बनारसी साड़ी के आठ कारोबारियों से 24 लाख की ठगी का आरोप, बकायेदारों ने पकड़कर पीटा; चेक बाउंस

पीड़ितों के अनुसार, आरोपी ने जावेद अंसारी से तीन लाख 32 हजार रुपये, लोहता के इमरान अंसारी से दो लाख 80 हजार रुपये, नुरुल अमीन से 58 हजार रुपये और मुजाहिद हुसैन से एक लाख 82 हजार रुपये की बनारसी साड़ियां उधार ली थीं।



इसके अलावा अनवर लोहता से दो लाख 36 हजार रुपये, जंसा के विजय बहादुर से दो लाख रुपये, बजरडीहा के आकिब मकसूद से छह लाख 82 हजार रुपये और आजम हाफिज से चार लाख 25 हजार रुपये की साड़ियां लेने का आरोप है। कारोबारियों के मुताबिक, कुल बकाया रकम करीब 24 लाख रुपये है।



लोहता थानाध्यक्ष अभिजीत सिंह ने बताया कि आठ कारोबारियों ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शिकायतों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।