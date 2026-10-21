वाराणसी: बनारसी साड़ी के आठ कारोबारियों से 24 लाख की ठगी का आरोप, बकायेदारों ने पकड़कर पीटा; चेक बाउंस
जिले के हरपालपुर गांव में सोमवार को बनारसी साड़ी के आठ कारोबारियों से करीब 24 लाख रुपये की ठगी के आरोपी मुकीम अंसारी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आरोप है कि दो साल पहले उधार ली गई साड़ियों के भुगतान के लिए दिए गए चेक बाउंस हो गए थे। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।
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लोहता थाना क्षेत्र के हरपालपुर गांव में सोमवार दोपहर करीब दो बजे बनारसी साड़ी के आठ कारोबारियों से लगभग 24 लाख रुपये की ठगी के आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आरोप है कि बकाया रकम मांगने पहुंचे कारोबारियों ने उसकी पिटाई की और बाद में पुलिस को सौंप दिया। आठ पीड़ितों ने आरोपी के खिलाफ लोहता थाने में तहरीर दी है। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
पीड़ित जावेद अंसारी ने पुलिस को बताया कि बजरडीहा निवासी मुकीम अंसारी ने करीब दो वर्ष पहले कई बनारसी साड़ी कारोबारियों से उधार पर साड़ियां ली थीं। इसके बदले उसने चेक दिए थे, लेकिन खाते में पर्याप्त रुपये नहीं होने के कारण सभी चेक बाउंस हो गए। कारोबारियों का आरोप है कि रुपये मांगने के लिए फोन करने पर भी वह जल्दी जवाब नहीं देता था।
जावेद के मुताबिक, सोमवार को आरोपी हरपालपुर गांव में किसी की जमीन खरीदने आया था। इसी दौरान बकायेदार कारोबारियों की नजर उस पर पड़ गई। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। इस दौरान उसकी पिटाई भी की गई। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।
कार्रवाई तेज
पीड़ितों के अनुसार, आरोपी ने जावेद अंसारी से तीन लाख 32 हजार रुपये, लोहता के इमरान अंसारी से दो लाख 80 हजार रुपये, नुरुल अमीन से 58 हजार रुपये और मुजाहिद हुसैन से एक लाख 82 हजार रुपये की बनारसी साड़ियां उधार ली थीं।
इसके अलावा अनवर लोहता से दो लाख 36 हजार रुपये, जंसा के विजय बहादुर से दो लाख रुपये, बजरडीहा के आकिब मकसूद से छह लाख 82 हजार रुपये और आजम हाफिज से चार लाख 25 हजार रुपये की साड़ियां लेने का आरोप है। कारोबारियों के मुताबिक, कुल बकाया रकम करीब 24 लाख रुपये है।
लोहता थानाध्यक्ष अभिजीत सिंह ने बताया कि आठ कारोबारियों ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शिकायतों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।